Eski Beşiktaşlı futbolcunun mesajlarını ortaya çıkarmıştı! Cinsiyet değiştiren Beren Güney'in son hali gündem oldu - Son Dakika
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Eski Beşiktaşlı futbolcunun mesajlarını ortaya çıkarmıştı! Cinsiyet değiştiren Beren Güney'in son hali gündem oldu

25.10.2022 20:36

Bir dönem futbolcu Mohamed Elneny'den aldığı mesajları ortaya çıkaran sosyal medya fenomeni Beren Güney, cinsiyet değiştirme operasyonu için 500 bin TL ödemesinden sonra sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Fenomenin son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Elneny ile arasında geçtiğini iddia ettiği diyalog sonrası tanınan Beren Güney, daha sonra eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa ederek gündeme gelmişti. Cinsiyet değiştiren ve estetik operasyonlara 500 bin TL ödeyen Güney'in değişimi olay oldu.

Cinsiyet Değiştiren Beren Güney'in Son Hali Olay Oldu

ÇOK SAYIDA OPERASYON GEÇİRDİ

İlk önce testislerini aldıran daha sonra da ses değiştirme ameliyatı, ardından göğüs ve cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Beren Güney, tam 7 kere burun, 5 kere meme ameliyatı, 2 kere dudak kaldırma, elmacık kemiği ve çene ucu törpületme, yüz ve göz çektirme, 5 kere bacak doldurma, popo büyütme ve 5 kere de topuk protezi operasyonlarını geçirdiğini itiraf etmişti.

Cinsiyet Değiştiren Beren Güney'in Son Hali Olay Oldu

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Beren Güney, son halini takipçileriyle paylaştı. Beren Güney, "Benim için yeni bir dönem başlıyor. Sanırım bu her halime yansıyor. Bu inanılmaz bir his! Gerçekten iyi ki varsınız. İyi dilekleriniz ve dualarınız hep benimle" dedi.

Cinsiyet Değiştiren Beren Güney'in Son Hali Olay Oldu
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Eski Beşiktaşlı futbolcunun mesajlarını ortaya çıkarmıştı! Cinsiyet değiştiren Beren Güney'in son hali gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Beşiktaşlı futbolcunun mesajlarını ortaya çıkarmıştı! Cinsiyet değiştiren Beren Güney'in son hali gündem oldu - Son Dakika
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