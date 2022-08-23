İhanet Sorusuna Verdiği Yanıt Olay Oldu

Zeynep Koçak, bir dönem rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşadı.

İş gezisinden döndükten sonra sevgilisi Oğuzhan Koç'un şüpheli tavırlarından rahatsız olan Koçak, ihanete uğradığını öğrendi.

BÜYÜK AŞK SONA ERDİ

Oğuzhan Koç'un, 'Bana Baba Dedi' dizisindeki rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşadığı ortaya çıkmasıyla büyük aşk sona erdi.

O İDDİA YİNE GÜNDEMDE

Magazin gündemine uzun süre yer edinen ihanet olayı yıllar sonra Zeynep Koçak'ın paylaşımıyla tekrar gün yüzüne çıktı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Koçak, Instagram'ın soru-cevap özelliğini kullanarak hakkında merak edilenleri yanıtladı.

"HİÇ ALDATILDIN MI?" SORUSUNA BOMBA CEVAP

Zeynep Koçak'ın bir takipçisi, ünlü oyuncuya "Hiç aldatıldın mı abla? Ben bugün aldatıldığımı öğrendim çok zor be. Allah'ından bulsun" sorusunu yöneltti.

Takipçisinin sorusuna kayıtsız kalmayan Zeynep Koçak ise yıllar önce uğradığı ihanete işaret ederek " Google'a bak" yanıtını verdi.

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

Zeynep Koçak, 1983'te Ankara'da doğdu. Ted Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Koçak öğrenim süresi boyunca klip ve kısa film yönetmenliği yaptı. Kendisinin yazıp yönettiği Müdahale isimli kısa film birçok ünlü festivale katıldı ve ödül aldı. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir.

Neşeli Hayat ve Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmlerde yer aldı. Kral TV Video Müzik Ödüllerinde Oğuzhan Koç ile birlikte en iyi film müziği ödülünü aldı.

Birçok reklam filmi yazıp oynadı. Beyaz Show'da Kelebeğin Mağdurları adlı skeçte oynadı. BKM Mutfak bünyesinde özel günlerde skeçler yazıp oynadı.

Kendisinin yazıp yönettiği kısa animasyon filmi TikTak, 2015 Cannes Film Festivali'nde en iyi dallarda ödül aldı. Aynı zamanda 52. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kısa Film adaylığı gösterdi.

ZEYNEP KOÇAK ÖZEL HAYATI

Zeynep Koçak bir dönem şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.