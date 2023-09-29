Çöp Adam dizisi final yapıyor - Son Dakika

Çöp Adam dizisi final yapıyor

Son Güncelleme: 29.09.2023 08:09

Geçtiğimiz günlerde yeni sezonu başlayan Çöp Adam dizisi için final kararı alındı. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizi, 30. bölümle ekrana veda edecek.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı Çöp Adam dizisi, geçtiğimiz günlerde yeni sezon bölümleri ekrana gelmeye başladı. Ancak dizi reyting sıralamasında istenilen başarıya ulaşamadığı için final kararı alındı.

2 HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARINDA BAŞARISIZ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çöp Adam dizisi önceki hafta sezonu çok düşük reytinglerle açtı. Dizi bu hafta da aynı şekilde beklentinin çok altında izlenme rakamlarına ulaştı. Eğer dizi önümüzdeki hafta da çok düşük reytingler alırsa 30. bölümde final yapacak. Yeni sezonda Tamer ve Peri çiftinin kaçırılan bebeklerinin üzerine yoğunlaşmıştı.

Çöp Adam dizisi için final kararı alındı
Çöp Adam dizisi için final kararı alındı
Çöp Adam dizisi için final kararı alındı
Çöp Adam dizisi için final kararı alındı
Çöp Adam dizisi için final kararı alındı

Çöp Adam, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çöp Adam dizisi final yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çöp Adam dizisi final yapıyor - Son Dakika
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