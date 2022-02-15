Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı

Bursa'da özel bir etkinlikte sevenleriyle bir araya gelen sanatçı Coşkun Sabah, 'Bursa her zaman Türk sanat müziğinin kalesi oldu" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Bursa'da sahne alan duayen sanatçı Sabah, Bursalı dinleyiciler ve müzik severler için övgü dolu ifadeler kullandı

Katıldığı özel organizasyon öncesi kuliste konuşan Sabah, "Bursa gerçek müziğin kalesidir. Bursa izleyicisi, seyircisi, halkı müzikten anlar. Zaten sanat denilince de akıllara gelen ilk şehirdir. Mutluyum, burada çok hoş konserler, çok güzel ambiyanslar bulduk. Bursa'yı çok seviyorum' şeklinde konuştu.

Yeni Şarkımız Mart Ayında Olacak

Yakında yeni single çalışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkacağını müjdeleyen Coşkun Sabah, 'Canan Çal ile yaklaşık 10 ay önce gönlümün kıymetlisi şeklinde düet yaptık. Şimdi sürpriz bir şarkı geliyor 1 ay sonra ve yine bir tekli şarkı gelecek. Böyle 7-8 ayda bir yeni tekli single olacak. Tahmini olarak mart ayının ikinci veya üçüncü haftası belki mart sonunda yeni şarkımız sevenlerimizle buluşacak' ifadelerini kullandı. - BURSA