Üye Girişi
Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı - Son Dakika

Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı

15.02.2022 09:09
Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı

Bursa'da özel bir etkinlikte sevenleriyle bir araya gelen sanatçı Coşkun Sabah, 'Bursa her zaman Türk sanat müziğinin kalesi oldu" dedi.

Bursa'da özel bir etkinlikte sevenleriyle bir araya gelen sanatçı Coşkun Sabah, 'Bursa her zaman Türk sanat müziğinin kalesi oldu" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Bursa'da sahne alan duayen sanatçı Sabah, Bursalı dinleyiciler ve müzik severler için övgü dolu ifadeler kullandı

Katıldığı özel organizasyon öncesi kuliste konuşan Sabah, "Bursa gerçek müziğin kalesidir. Bursa izleyicisi, seyircisi, halkı müzikten anlar. Zaten sanat denilince de akıllara gelen ilk şehirdir. Mutluyum, burada çok hoş konserler, çok güzel ambiyanslar bulduk. Bursa'yı çok seviyorum' şeklinde konuştu.

Yeni Şarkımız Mart Ayında Olacak

Yakında yeni single çalışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkacağını müjdeleyen Coşkun Sabah, 'Canan Çal ile yaklaşık 10 ay önce gönlümün kıymetlisi şeklinde düet yaptık. Şimdi sürpriz bir şarkı geliyor 1 ay sonra ve yine bir tekli şarkı gelecek. Böyle 7-8 ayda bir yeni tekli single olacak. Tahmini olarak mart ayının ikinci veya üçüncü haftası belki mart sonunda yeni şarkımız sevenlerimizle buluşacak' ifadelerini kullandı. - BURSA

Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı
Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı
Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı
Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı
Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı
Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Coşkun Sabah, Bursa, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
08:27 100 milyonluk Sadrazam mirasının kime gideceğini mitokondri bağı çözecek!
08:26 Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü
08:12 Meteoroloji paylaştı! Yer yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
08:10 Üç KDV indirimi daha yolda: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor
08:00 Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 15 Şubat Salı altın kuru
07:58 Burak Sergen, Sadakatsiz'den ayrılıyor! Dizinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı
07:54 3 çocuğunun annesini ormanda infaz etti! Sonra aynı av tüfeğiyle kendine sıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 09:15:12. #1.12#
SON DAKİKA: Coşkun Sabah Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahne aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement