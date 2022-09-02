Çukur'un Timsah Celil'i olarak tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren oyuncu göğüs dekolteli pozunu paylaştı - Son Dakika
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Çukur'un Timsah Celil'i olarak tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren oyuncu göğüs dekolteli pozunu paylaştı

02.09.2022 11:55

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan ve trans birey olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz'ın son paylaşımı olay yarattı. Meli Bendeli adını alan oyuncunun göğüs dekolteli pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakterine hayat veren ve ardından Cam Tavanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi. Cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini alan ünlü ismin paylaşımları da merakla takip ediliyor.

GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRDI

Instagram'da yeni hesap açan oyuncu, göğüs estetiği de yaptırdıktan sonra son halini de sosyal medyadan paylaştı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

İddialı pozlara imza atan Meli Bendeli mini şortlu son pozundaki değişimi dikkat çekti. Bazı takipçiler "Dudakların estetik mi?" yorumunda bulunurken bazı takipçiler ise "Güzel olmuş" yorumlarında bulundu.

İşte Bendeli'nin son hali:

Cinsiyet değiştiren 'Timsah Celil' lakaplı ünlü oyuncu göğüs estetiği yaptırdı, son halini kendi paylaştı
Cinsiyet değiştiren 'Timsah Celil' lakaplı ünlü oyuncu göğüs estetiği yaptırdı, son halini kendi paylaştı
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Ahmet Melih Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çukur'un Timsah Celil'i olarak tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren oyuncu göğüs dekolteli pozunu paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukur'un Timsah Celil'i olarak tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren oyuncu göğüs dekolteli pozunu paylaştı - Son Dakika
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