Cuma hutbesinde söyledikleriyle olay olan İmam'a, bir tepki de İdo Tatlıses'ten geldi: Sonra gençler camiye niye gitmiyor, yazık

İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Camisi imamı Murat Gündoğdu'nun cuma namazı hutbesindeki "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" sözleri tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntüye bir tepki de İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses'ten geldi.

"AYNI SAFTA NAMAZ KILDIĞI İNSANLARA 'SİLANLANIN' DİYOR"

İmama tepki gösteren İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda "Sonra gençler camiye niye gitmiyor! Gidenin de duyduğu şey şu. Aynı safta namaz kıldığı insanlar için, namazı kıldıran silahlarınızı hazırlayın diyor. Kimin ne olduğunu bilmeden. Yazık. Kendi evin yetmedi mi Allah'ın evine sokuyorsun siyasetini? Kim için silahlanın diyorsun? Karım? Babam? Annem? Kardeşlerim? Arkadaşlarım? Sevenlerim? Sevmeyenlerim? Vatandaşlarım? Senin tersine herkesin içine tohum ekmen gerekirken, soğutmaman uzaklaştırmaman gerekirken..." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada da yayılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Söz konusu görüntülerin ardından açıklama yapan imam, "Devletin başındaki adam kim olursa olsun ben her zaman devlet büyüklerine dua eden bir adamım. Bugün hutbenin konusu da gaziler ve şehitler ile alakalıydı. Biz kafatası milliyetçisi de değiliz. Allah için Türk ay yıldızlı bayrağımızın altında bütün etnik gruplar yaşıyor. Bizim Alevi, Kürt, Sünni ile bir sıkıntımız yok. Biz provokatif eylem yapma peşinde değiliz. Cemaatimiz bizi biliyor" dedi.