Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

05.02.2026 09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sanatçı Gülben Ergen'in "Ailem" isimli projede yer almasına sert tepki gösterdi. Saral, Ergen'in bu projede yer almasının toplum nezdinde tepki uyandırdığını ve aile kavramının temsilinde popülerliğin yeterli olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sanatçı Gülben Ergen'in "Ailem" isimli projede yer almasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert eleştirdi. Saral, projeye dahil olan isimlerin geçmiş tutumları ve topluma verdikleri mesajların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Saral, Ergen'i eleştiren bir paylaşımı alıntılayarak yaptığı değerlendirmede, aile temalı projelerde yer alacak isimlerin toplumsal karşılıklarının önem taşıdığını ifade etti.

"HALK NEZDİNDE TEPKİ OLUŞUYOR" VURGUSU

Paylaşımında Gülben Ergen'in kamuoyundaki duruşu ile projenin içeriği arasında uyumsuzluk bulunduğunu savunan Saral, Ergen'in geçmişteki açıklamaları ve yaklaşımlarının "Ailem" projesiyle örtüşmediğini dile getirdi. Saral, bu durumun toplumda soru işaretleri yarattığını ve kamuoyunda tepkiye neden olduğunu ileri sürdü.

"POPÜLERLİK YETERLİ KRİTER DEĞİL"

Ailenin toplumun en hassas yapı taşlarından biri olduğunu belirten Saral, projelerde yer alan kişilerin örnek bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Saral açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Ailem" gibi toplumun en hassas değerlerinden birini merkeze alan bir projede yer alan isimler, sadece sanatçı kimliğiyle değil; geçmiş söylemleri, duruşları ve topluma verdikleri mesajlarla da değerlendirilir.

Gülben Ergen'in yıllardır kamuoyunda tartışma oluşturan çıkışları ve zaman zaman aile kavramına dair ortaya koyduğu yaklaşımlar düşünüldüğünde, böylesine değer temelli bir projede yer alması elbette soru işaretlerini beraberinde getirirken halk nezdinde de tepki uyandırmaktadır.

Aile, bu milletin kırmızı çizgisidir! Bu çizginin temsil edildiği projelerde rol alan isimlerin; toplumun hassasiyetlerini gözeten, örnek teşkil eden bir duruş sergilemesi beklenir.

Popülerlik ya da ekran başarısı, aile müessesesinin temsilinde asla yeterli ölçü olamaz!

Milletimiz, aileyi anlatan projelerde sadece oyunculuk değil; samimiyet, değer bağlılığı ve toplumsal sorumluluk görmek ister."

"AİLEM" DİZİSİ HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Ailem" dizisi hayata geçirildi. Proje kapsamında, okul-aile iş birliğini güçlendirmek; öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik 27 bölümden oluşan dizi film çekildi. "Velivizyon" ile, öğrencilerin zamanının çoğu okul dışındaki alanlarda geçtiği gerçeğinden hareketle geleceğin teminatı olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak için eğitim öğretimin en önemli paydaşlarından biri olan velilerin okulla azami iş birliğinin sağlanması, öğretmenin yükünün hafifletilmesi ve velilerin bilinçlendirilerek sorumluluk duygularının artırılması hedefleniyor.

Kültür Sanat, Gülben Ergen, Magazin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Şükrü null Şükrü null:
    doğru tepki 102 22 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Helal olsun 68 14 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    Gülben Ergeni savunmuyorum ama sizde siyasetin içinde olmamalısınız mesela 24 20 Yanıtla
    Bir rüya null Bir rüya null:
    ay cok biliyon sen... 7 3
  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    Yine mi kandırıldık yaa 17 20 Yanıtla
  • pol1qaz789 pol1qaz789:
    Eee gecmiste ettik filmler çeken biri de Ailem(!!) dizisine pek yakışmış 21 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.