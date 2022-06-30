Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi - Son Dakika
Üye Girişi

Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi

30.06.2022 14:30

Bugün son yolculuğuna uğurlanan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde basın mensupları ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Arkın'ın tabutu başında görüntü almak isteyen basın mensupları, kamera önüne geçen vatandaşlara "Biz burada çalışıyoruz. Bir açılın, geçin arkaya" deyince vatandaştan da tepki geldi.

Salı günü kalp durması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cüneyt Arkın, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Arkın'ın cenazesi Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cüneyt Arkın Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Cüneyt Arkın'ın ailesinin ve meslektaşlarının yanı sıra yüzlerce vatandaş da Teşvikiye Camii'ne akın etti. Cüneyt Arkın'ın tabutu başında görüntü almaya çalışan basın mensupları, kameraların önüne geçen vatandaşlara tepki gösterdi. Gerilimin tırmandığı törende basın mensupları, "Biz burada çalışıyoruz. Bir açılın, geçin arkaya" diyerek bağırınca vatandaşlardan da tepki geldi.

Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gerginlik! Basın mensupları, vatandaşlarla tartıştı
Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gerginlik! Basın mensupları, vatandaşlarla tartıştı
YORUMLAR (1)
500
Usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı

Cüneyt Arkın, Teşvikiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:48:41. #1.11#
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement