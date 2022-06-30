Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi

Salı günü kalp durması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cüneyt Arkın, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Arkın'ın cenazesi Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cüneyt Arkın Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Cüneyt Arkın'ın ailesinin ve meslektaşlarının yanı sıra yüzlerce vatandaş da Teşvikiye Camii'ne akın etti. Cüneyt Arkın'ın tabutu başında görüntü almaya çalışan basın mensupları, kameraların önüne geçen vatandaşlara tepki gösterdi. Gerilimin tırmandığı törende basın mensupları, "Biz burada çalışıyoruz. Bir açılın, geçin arkaya" diyerek bağırınca vatandaşlardan da tepki geldi.