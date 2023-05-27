CZN Burak adını duyurduğu restoranla bağlantısını kopartarak isyan etti: Emek hırsızları - Son Dakika
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CZN Burak adını duyurduğu restoranla bağlantısını kopartarak isyan etti: Emek hırsızları

27.05.2023 15:55

CZN Burak, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda adını duyurduğu İstanbul Etiler'deki restoranıyla tüm bağını kopardığını ve şu anda hiçbir şubesinin bulunmadığını söyledi. Bir süredir sorun yaşadığı babasıyla arasındaki ipleri koparan fenomen, "Emek hırsızları" diyerek isyan etti.

Dünyanın çeşitli yerlerinde mekanı bulunan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, İstanbul'da kendisiyle tanınan Etiler'deki mekanıyla ve babasıyla hiçbir bağının kalmadığını duyurdu. İstanbul'da kendi adını taşıyan ilk restoranını açmaya hazırlandığını söyleyen Burak, hakkının yendiğini söyleyerek sitem etti.

"İSMİMİ KULLANAN EMEK HIRSIZLARINA PAYE VERMEYİN"

48,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapan CZN Burak, "CZN Burak restoran sadece Dubai, Katar ve Tacikistan'da var. 3 ay sonra İstanbul'daki ilk restoranımı açacağım. İstanbul'da başka bir restoranım yok. Lütfen çakma, ismimi kullanan emek hırsızlarına paye vermeyin. Zamanı gelince her şeyi açıklayacağım.

CZN Burak'ın babası ile yaşadığı sorunlardan dolayı İstanbul'da bulunan mekanındaki tüm haklarıyla bağını kopardığı ileri sürüldü.

CZN Burak adını duyurduğu restoranla bağlantısını kopartarak isyan etti: Emek hırsızları
CZN Burak adını duyurduğu restoranla bağlantısını kopartarak isyan etti: Emek hırsızları
CZN Burak adını duyurduğu restoranla bağlantısını kopartarak isyan etti: Emek hırsızları
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CZN Burak adını duyurduğu restoranla bağlantısını kopartarak isyan etti: Emek hırsızları CZN Burak adını duyurduğu restoranla bağlantısını kopartarak isyan etti: Emek hırsızları

CZN Burak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin CZN Burak adını duyurduğu restoranla bağlantısını kopartarak isyan etti: Emek hırsızları - Son Dakika


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SON DAKİKA: CZN Burak adını duyurduğu restoranla bağlantısını kopartarak isyan etti: Emek hırsızları - Son Dakika
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