CZN Burak, babasının iddialarına karşı, artık gülmediği videolar paylaşıyor - Son Dakika
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CZN Burak, babasının iddialarına karşı, artık gülmediği videolar paylaşıyor

22.07.2023 16:31

Dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olduğu babasının, "Deprem bölgesindeki yardımları reklam için yaptı" sözleriyle suçlamaların hedefi olan CZN Burak son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Gülerek çektiği videolarla ünlenen fenomen, peş peşe gülmediği videolarını ve deprem bölgesinde çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde isim haklarının satılmasıyla dolandırıldığı iddiasıyla babasından şikayetçi oldu. Oğlunun şikayetiyle ilgili konuşan babanın "Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı" sözlerine fenomenden cevap gecikmedi. Gülmediği videolar çektiren CZN Burak, deprem bölgesine yaptığı yardımları paylaştı.

ARTIK YÜZÜ GÜLMÜYOR

Babasıyla yollarını ayıran CZN Burak, İstanbul'da yeni restoran açmak için hazırlıklara başladı. Oğlunun şikayetinin ardından konuşan baba, "Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesine çekmiş, babaya düşmanlık ediyor" dedi. Gülerek çektiği videolarla tanınan CZN Burak ise babasının sözlerinden sonra peş peşe üzgün olduğu videolar yayınladı. Ünlü isim, 49 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından deprem bölgesine yaptığı yardımları ve afetzedelerden gelen mesajları da paylaşmayı ihmal etmedi.

Babasının 'Yardımları reklam için yapıyor' dediği CZN Burak, artık gülmediği videolar paylaşıyor

CZN BURAK VE BABASI ARASINDA NE OLDU?

CZN Burak'ın, deprem bölgesine yardım yapmaya çalışınca babasıyla arasının açıldığı iddia edilmişti. Fenomen, yaşananların ardından babası tarafından isim haklarının satıldığını öğrenince dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Oğlunun şikayetinin ardından konuşan baba ise "Hiç alakası yok dolandırmayla... Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu" dedi.

Babasının 'Yardımları reklam için yapıyor' dediği CZN Burak, artık gülmediği videolar paylaşıyor
Babasının 'Yardımları reklam için yapıyor' dediği CZN Burak, artık gülmediği videolar paylaşıyor
YORUMLAR (2)
  • Ahmet Bey: Yaptığın yardımlar bitmesin reklam da olsa yardımlarını esirgeme muhtaç olan çok kul var Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: Bu Cahiller galiba Reklam peşinde ama insan menfaat için bu kadar düşermi Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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CZN Burak'ın 'Beni dolandırdı' dediği babasından sert yanıt: Annesinin genlerini almış CZN Burak'ın 'Beni dolandırdı' dediği babasından sert yanıt: Annesinin genlerini almış

CZN Burak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin CZN Burak, babasının iddialarına karşı, artık gülmediği videolar paylaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: CZN Burak, babasının iddialarına karşı, artık gülmediği videolar paylaşıyor - Son Dakika
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