Turabi Çamkıran "Survivor'a gitmeyin" dedi, ilk desteği Nagihan Karadere gösterdi

Sosyal medya heabından yaptığı müstehcen paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, bu sefer de Survivor 2023 yarışmacılarına seslendi.

"ZORLUKLARA DAYANAMAYACAKSINIZ GİTMEYİN"

Daha önce iki kez Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yeni sezon yarışmacılarına şu şekilde seslendi: "Survivor 2023 yarışmacıları, Survivor hayatlarını kolaylaştırmak istiyorlarsa beni dinlesinler! Sakın gitmesinler! Eğer açlığa, sivrisineklere, uykusuz ve aç geçecek gecelere, aile ve arkadaş özlemine, sert tahtada aylarca yatmaya, yüzünü bile görmek istemediğin kişilerle aynı adada kalmaya, konsey stresine ve bunlar gibi daha onlarca zorluğa dayanamayacaklarsa sakın ha sakın gitmesinler. Sevgili yeni Survivor kardeşlerim, aklınızın bile alamayacağı açlıkla ve zorlukla karşılaşacaksınız. Şimdilik içinizden 'Ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm!' diyeceksiniz. İlk haftadan sonra 'Ben nereye düştüm!' diye düşüneceksiniz. Kazasız belasız hepimize güzel bir sezon dilerim."

NAGİHAN KARADERE'DEN DESTEK

Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olduğu dönemde Survivor'da yarışan ve elendikten sonra Acun Ilıcalı ile ters düştüğü iddia edilen Nagihan Karadere'den geldi. Turabi'nin paylaşımına yorum yapan Karadere, "Aynen öyle canım benim" dedi.