Turabi Çamkıran "Survivor'a gitmeyin" dedi, ilk desteği Nagihan Karadere gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Turabi Çamkıran "Survivor'a gitmeyin" dedi, ilk desteği Nagihan Karadere gösterdi

03.01.2023 16:46

Geçmiş yıllarda iki kere Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından Survivor 2023 yarışmacılarına seslenerek "Sakın gitmeyin" diye uyardı. Çamkıran'a ilk destek son katıldığı Survivor'a tepki gösteren Nagihan Karadere'den geldi.

Sosyal medya heabından yaptığı müstehcen paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, bu sefer de Survivor 2023 yarışmacılarına seslendi.

"ZORLUKLARA DAYANAMAYACAKSINIZ GİTMEYİN"

Daha önce iki kez Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yeni sezon yarışmacılarına şu şekilde seslendi: "Survivor 2023 yarışmacıları, Survivor hayatlarını kolaylaştırmak istiyorlarsa beni dinlesinler! Sakın gitmesinler! Eğer açlığa, sivrisineklere, uykusuz ve aç geçecek gecelere, aile ve arkadaş özlemine, sert tahtada aylarca yatmaya, yüzünü bile görmek istemediğin kişilerle aynı adada kalmaya, konsey stresine ve bunlar gibi daha onlarca zorluğa dayanamayacaklarsa sakın ha sakın gitmesinler. Sevgili yeni Survivor kardeşlerim, aklınızın bile alamayacağı açlıkla ve zorlukla karşılaşacaksınız. Şimdilik içinizden 'Ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm!' diyeceksiniz. İlk haftadan sonra 'Ben nereye düştüm!' diye düşüneceksiniz. Kazasız belasız hepimize güzel bir sezon dilerim."

NAGİHAN KARADERE'DEN DESTEK

Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olduğu dönemde Survivor'da yarışan ve elendikten sonra Acun Ilıcalı ile ters düştüğü iddia edilen Nagihan Karadere'den geldi. Turabi'nin paylaşımına yorum yapan Karadere, "Aynen öyle canım benim" dedi.

Eski şampiyonTurabi Çamkıran 'Survivor'a gitmeyin' dedi, ilk destek Nagihan Karadere'den geldi
YORUMLAR
500

Nagihan Karadere, Turabi Çamkıran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Turabi Çamkıran 'Survivor'a gitmeyin' dedi, ilk desteği Nagihan Karadere gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Turabi Çamkıran "Survivor'a gitmeyin" dedi, ilk desteği Nagihan Karadere gösterdi
16:22 Kangalların bulunduğu yerleşim yerine inen kurt bedelini ağır ödedi
16:20 TFF çok tartışılan Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçlarındaki VAR kayıtlarını yayınladı
16:01 Bedelli askerlik planı yapanlar dikkat! 2023 yılı ücreti belli oldu
15:58 Enflasyon verilerinin ardından ofislere ve işyerlerine yapılacak zam oranları da netleşti
15:29 Sakarya'da korkunç olay: Tek katlı evde çıkan yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti, feryatlar yürek dağladı
15:25 Josef de Souza'nın yeni adresi şaşırtmadı! Beşiktaş defterini kapatıyor
15:24 Seren Serengil, Berdan Mardini'nin Kürtçe şarkı söylediğini duyunca yüz ifadesini değiştirerek elleriyle kulaklarını kapattı
15:14 Yüzde 25 zam sonrası kim ne kadar alacak? İşte öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları...
15:03 Taksicinin vatandaşlara küfrettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 17:14:12. #1.11#
SON DAKİKA: Turabi Çamkıran "Survivor'a gitmeyin" dedi, ilk desteği Nagihan Karadere gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement