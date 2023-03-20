Danla Bilic, Seda Sayan'ın kendisini takipten çıkarma nedenini açıkladı: Paylaşımlarını beğenmiyormuş

Yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan fenomen Danla Bilic, YouTube kanalında Enis Arıkan ile yemek yaparken sohbet ettiği bir videosunu yayınladı. Bilic, Enis Arıkan'ın sorusu üzerine Seda Sayan'ın neden kendisini takipten çıktığını anlattı.

"PAYLAŞIMLARINI BEĞENMEDİĞİM İÇİN TAKİPTEN ÇIKMIŞ"

Seda Sayan'ın kendisini takipten çıkarması üzerine çok üzüldüğünü söyleyen Danla Bilic, "Oğulcan'ın (Seda Sayan'ın oğlu) söylediğine göre onun paylaşımlarını beğenmiyormuşum. O yüzden yerim yokmuş. Hani işe yaramayan bir kesim vardır ya. Seda abla da galiba 'ne gerek var ki?' diye düşünerek beni takipten çıktı. İçip içip buna ağladım ben. Üzülmediğimi zannetmişim ama içki içince içimden bu çıktı. Konuşurken bir anda Seda abla beni niye takipten çıktı diyerek ağlamışlığım var" dedi.

SEDA SAYAN'DAN CEVAP

Başarılı oyuncu Enis Arıkan da "Çocuklar hemen telefonumu alın. Seda ablacığımın her şeyini likelıyorsunuz hemen" diyerek herkesi güldürdü. Danla Bilic'in açıklamasını Instagram hesabından yayınlayan Seda Sayan da kahkaha emojileri koydu.