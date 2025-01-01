Demet Akalın'dan Hadise'ye "Narin" tepkisi - Son Dakika
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Demet Akalın'dan Hadise'ye "Narin" tepkisi

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O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Diyarbakır'da öldürülen Narin için "Sıfır Tolerans" şarkısını söyleyen Hadise'ye en sert tepki Demet Akalın'dan geldi.

01.01.2025 17:27
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O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına şarkıcı Hadise damga vurdu. Hadise, Diyarbakır'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin için şarkı seslendirdi.

HADİSE, NARİN İÇİN "SIFIR TOLERANS" ŞARKISINI SÖYLEDİ

Hadise, vahşice katledilen Narin için, "Sıfır Tolerans şarkısını söyledi. Hadise'nin tercihi tartışmalara neden oldu. Ünlü şarkıcı destek verenler de olurken, ağırlıklı olarak tepki geldi.

DEMET AKALIN: KUSACAĞIM

Hadise'ye en sert tepkiyi ise şarkıcı Demet Akalın gösterdi. Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kusacağım." dedi.

Demet Akalın'dan Hadise'ye 'Narin' tepkisi
Demet Akalın\'dan Hadise\'ye "Narin" tepkisi

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Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan Hadise'ye 'Narin' tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mustafa Görmüş:
    Demet hadiseyi savunmuyorum ama benimde senden midem bulanıyor 88 1 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    Kim Narin üzerinden prim yapmaya çalışıyorsa Allah onu bildiği gibi yapsın. yazık çok yazık. 55 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bende Öyle midem bulanıyor 36 2 Yanıtla
  • Behzat:
    demet hanım sen boşanmış kocanla aynı evde kalmana kus 29 5 Yanıtla
  • Ali null:
    Demet pirim yapmak için herşeye atlama gündemde kalmak için milletin artık midesi bulanıyor senden 22 2 Yanıtla
  • Ali :
    Ya Bu kadin hala saga sola laf yetistirmekten bikmadimi. Herseye muhalefet. Biri bunun ibigini ceksin. 16 5 Yanıtla
  • Neowise Wise:
    İşin ucunda para oldumu bu hadise gibiler her yerde. Narin'in ahı sizin gibilerde kalmaz. 14 1 Yanıtla
  • murat2069:
    kaşar şow yapıp reklam yapıyor kendini 0 0 Yanıtla
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