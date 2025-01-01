O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına şarkıcı Hadise damga vurdu. Hadise, Diyarbakır'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin için şarkı seslendirdi.
Hadise, vahşice katledilen Narin için, "Sıfır Tolerans şarkısını söyledi. Hadise'nin tercihi tartışmalara neden oldu. Ünlü şarkıcı destek verenler de olurken, ağırlıklı olarak tepki geldi.
Hadise'ye en sert tepkiyi ise şarkıcı Demet Akalın gösterdi. Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kusacağım." dedi.
Son Dakika › Magazin › Demet Akalın'dan Hadise'ye 'Narin' tepkisi - Son Dakika
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