Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri

21.02.2026 17:48
Her yıl Ramazan ayında televizyon ekranlarını süsleyen dini programlar ve yüksek bütçeli prodüksiyonlar, bu kez ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın radarına girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hocalara ödenen ücretlerin ihtiyaç sahiplerine aktarılması gerektiğini savunan ünlü şarkıcı, ''Her sene yeni ayetler inmiyor'' diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ramazan aylarında televizyon kanallarında yayınlanan ve ilahiyat hocalarının konuk olduğu programlara ilişkin tartışmalar sürerken, Demet Akalın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, bu programlar için ayrılan bütçeye yönelik eleştirilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

"BÜTÇE FAKİR FUKARAYA DAĞITILSIN"

Her yıl Ramazan döneminde ekranlara gelen ve dini soruların cevaplandığı programlara ayrılan maddi kaynakların farklı alanlarda değerlendirilmesi gerektiğini savunan Akalın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan'da TV'ye çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi dağıtın fakir fukaraya. Ben razıyım geçen seneki programları izlemeye."

Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri

"HER SENE YENİ AYETLER İNMİYOR"

Ünlü sanatçı, açıklamasında programların içerik sürekliliğine de gönderme yaparak, "Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

Akalın'ın açıklamaları sonrası bazı kullanıcılar sanatçıya destek verirken, bazıları ise Ramazan programlarının dini bilgi aktarımı ve toplumsal bilinç açısından önemli olduğunu savundu. Tartışma, Ramazan döneminde televizyon içeriklerinin formatı ve bütçe kullanımına dair yeniden bir değerlendirme yapılması gerektiği yönündeki görüşleri de beraberinde getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Apple User Apple User:
    önce kendinden başla 50.000 tl ilk ayakkabı giyeceğine giyme fakirlere dağıt 187 21 Yanıtla
    Serdengeçti Serdengeçti:
    doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar senin bu söylediklerini anlama zekası olsa insanlar da ülke bu durumda olmazdı demet hanım 7 22
    Erbay Mercan Erbay Mercan:
    Bu Kadındaki kafa tipik Laikus kafası sallayın gitsin 13 3
    suna genç suna genç:
    Ata heykel yapılacağına fakirlere birer konteynır verilsin daha sevaptır. Duydun mu Serdengeçti rumuzlu 3 1
  • ahmet3353 ahmet3353:
    ne dengesiz açıklama yapmış demet.seni senin gibi gereksiz şarkıcıları sahnelere çıkarmayıp sizlere ödenecek parayı ihtiyaç sahibi fakirlere verilse ne güzel olurdu milyon dolarlar yüzlerce fakire ilaç gibi gelirdi. 127 16 Yanıtla
  • 220198 220198:
    eski haber hatta buna biri kapak yapmisti,yilbasinda da ucret almayin cikmayjn nasilsa ayni sarkilar diye 102 10 Yanıtla
  • Abdil Alkan Abdil Alkan:
    Her yıl Ramazan ayında özellikle İslami değerlere malum kesim tarafından saldırı yapılıyor kınıyorum 72 16 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    senin şarkılarında hersene birilerine birşeyler kaynıyor. sende bedava çık sahneye 30 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
