Şarkıcı Demet Akalın yeni sezon için TV8'e transfer oldu - Son Dakika

Şarkıcı Demet Akalın yeni sezon için TV8'e transfer oldu

Şarkıcı Demet Akalın yeni sezon için TV8\'e transfer oldu
Son Güncelleme: 29.08.2023 13:19

Şarkıcılığın yanı sıra daha önce program sunuculuğu yapan Demet Akalın, TV8'e transfer oldu. Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşarak güzel haberi veren Akalın, ''Hayırlı olsun diyelim mi?'' dedi. Akalın'ın paylaşımına tebrik yorumu yağdı.

Müzik kariyerinin yanı sıra daha önce Star TV'de Alişan ile gündüz kuşağında program sunan Demet Akalın, yeni sezon için TV8'e transfer oldu. Akalın, güzel haberi de Acun Ilıcalı ile çektirdiği pozla verdi.

PROGRAMIN FORMATI BİLİNMİYOR

Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, "Hayırlı olsun diyelim mi?" notunu yazarak TV8'i ve hayat arkadaşı Okan Kurt'u etiketledi. Ünlü ismin paylaşımına Özgür Aras, Nagihan Karadere, Eda Karabulut, Pelin Sabancı ve Nil Karataş'tan tebrik yorumu geldi. Akalın'ın TV8'de nasıl bir program yapacağı ise henüz bilinmiyor.

SEREN SERENGİL'DEN İLGİNÇ YORUM

Öte yandan Beyaz TV'de programından diğer sunucularla anlaşamadığı için ayrılan Seren Serengil, Akalın'ı uyararak "Aşkım çok mutlu oldum hayırlı uğurlu olsun. Bir mavi boncuk koy kem gözlerin nazarı değmesin" dedi.

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Son Dakika Magazin Şarkıcı Demet Akalın yeni sezon için TV8'e transfer oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Demet Akalın yeni sezon için TV8'e transfer oldu - Son Dakika
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