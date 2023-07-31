Demet Özdemir'den Yunan sevgilisi Sergio ile ilk paylaşım - Son Dakika
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Demet Özdemir'den Yunan sevgilisi Sergio ile ilk paylaşım

31.07.2023 11:24

Yunan DJ Sergio ile aşk yaşayan Demet Özdemir, sevgilisiyle olan ilk karesini yayınlandı. Güzel oyuncunun mutluluğu ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Bir süredir aşk yaşadığı konuşulan Demet Özdemir ve Yunan DJ Sergio'dan ilk kare geldi. Güzel oyuncu sevgilisiyle ilk pozunu yayınladı.

MUTLULUĞU BİR YIL SÜRDÜ

Geçtiğimiz sene ağustos ayında Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili, geçtiğimiz Mayıs ayında tek celsede boşandı.

YUNAN DJ İLE YAKINLAŞTI

Ayrılığın ardından Yunanistan'a tatile giden Demet Özdemir, gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdı. Güzel Mikonos'ta tatil yapan Demet Özdemir, katıldığı bir partide Yunan DJ Sergio ile yakınlaştı.

İLK POZ GELDİ

Sevgilisiyle şimdilerde Yunanistan'ın tadını çıkartan oyuncudan aşka dair ilk paylaşım geldi. Güzel oyuncu Yunan DJ Sergio ve arkadaşlarının da olduğu kareyi paylaştı.

Fotoğrafın en solundaki Demet Özdemir'in sevgilisi DJ Sergio
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Demet Özdemir, Yunanistan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir'den Yunan sevgilisi Sergio ile ilk paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Özdemir'den Yunan sevgilisi Sergio ile ilk paylaşım - Son Dakika
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