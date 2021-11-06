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Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika

Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı

06.11.2021 09:25

Ocak ayında Cenk Küpeli ile boşanan Demet Şener, 2 ay önce iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden ikili, Kapodokya'da tatil yaptı. Aşka gelen Şener ise Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle pozlarını paylaştı. Şener'in parmağındaki tektaş yüzük ise kafalarda soru işaretleri yarattı.

Demet Şener, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tolga Arman'la Kapodokya'ya tatil yapmaya gitti. Çiçeği burnunda aşıklar birçok yerde romantik pozlar paylaşmayı da ihmal etmedi.

TEKTAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 782 bin takipçisi bulunan Demet Şener, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını da ilk kez sevenlerinin beğenisine sundu. Şener karelere, "Harika bir tatilin ardından" yazarak kalp emojileri koydu. Balona binerek fotoğraf çektiren ikiliden Demer Şener'in parmağındaki tektaş ise akıllara evlilik teklifi aldığı iddiasını getirdi.

Aşka gelen Demet Şener, ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM GECİKMEDİ

Eski mankenin paylaşımına Ebru Şallı, Seda Sayan, Selin Ciğerci, Ebru Akel, Uğurkan Erez ve Yeşim Salkım gibi ünlü isimlerden destek yorumları geldi.

Aşka gelen Demet Şener, ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı
Aşka gelen Demet Şener, ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı
Aşka gelen Demet Şener, ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı
Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı

Demet Şener, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika Magazin


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