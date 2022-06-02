Demet Şener'in evine astığı tablo sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkes aynı yorumu yaptı: Edep kalmadı - Son Dakika
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Demet Şener'in evine astığı tablo sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkes aynı yorumu yaptı: Edep kalmadı

02.06.2022 13:46

Demet Şener, bir süredir birlikte olduğu Tolga Arman ile öpüşme anının resmedilmiş halini duvarına astı. Tablonun önünde pozlar vererek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşana Şener'e tepki yorumları yağdı.

Geçtiğimiz sene 2019 yılında evlendiği Cenk Küpeli ile tek celsede boşanan 45 yaşındaki Demet Şener, bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözler önünde yaşayan Arman, 14 Şubat için öpüşme pozlarını yağlı tablo yaptırarak Şener'e hediye etti. Ünlü isim de tablonun önünde pozlar vererek sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖPÜŞME POZUNU TABLO YAPTIRDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şener, tablonun önünde elindeki çiçekle verdiği pozları "Evim evim güzel evim. Kendime çiçek aldım, evi güzelleştiren en güzel şey çiçekler. Siz neler yaparsınız evinizi güzelleştirmek için" notunu yazdı. Ünlü ismin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı

TEPKİ YAĞIYOR

Şener'in gündem olan pozlarına tepkiler de beraberinde geldi. İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Şener'in öpüşme pozlarının önünde poz verdiğini gören sosyal medya kullanıcıları "Edep kalmadı, çocuklarına yazık" yorumunu yaptı.

İşte Demet Şener için yapılan bazı yorumlar...

Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı
Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı
Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı
Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı
Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvara asan Demet Şener'e tepki yağıyor: Edep kalmadı
YORUMLAR (1)
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Sevgililer Günü, Cenk Küpeli, Demet Şener, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Şener'in evine astığı tablo sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkes aynı yorumu yaptı: Edep kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Şener'in evine astığı tablo sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkes aynı yorumu yaptı: Edep kalmadı - Son Dakika
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