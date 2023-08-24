Deniz Baysal, yeni dizisinde Devrim Özkan'la partner oldu - Son Dakika

Deniz Baysal, yeni dizisinde Devrim Özkan'la partner oldu

Deniz Baysal, yeni dizisinde Devrim Özkan\'la partner oldu
Son Güncelleme: 24.08.2023 13:39

Güzel oyuncu Deniz Baysal, MİT dizisi Teşkilat'tan ayrıldıktan sonra Show TV'de yayınlanacak olan Ne Gemiler Yaktım dizisinde rol alacak. Baysal, Yasemin karakterine hayat verecek ve Devrim Özkan ile partner olacak. Dizide aynı zamanda Sezen Aksu şarkılarına yer verilecek.

Güzel oyuncu Deniz Baysal, yeni sezon öncesi 3 yıl başrolünü oynadığı MİT dizisi Teşkilat'tan ayrılmıştı. Vedasıyla hayranlarını üzen oyuncu, yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak olan Ne Gemiler Yaktım'da oynayacak.

DEVRİM ÖZKAN'LA PARTNER OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat'tan ayrıldıktan sonra birçok projeden teklif alan Baysal'ın yeni adresi netleşti. Ay Yapım ile anlaşan Baysal, Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım'da 1 kız çocuğu annesi Yasemin rolüne hayat verecek. İki kadının sarsıcı hikayesini konu alan dizide Fidan rolüne ise Devrim Özkan oynayacak. Dizide aynı zamada Sezen Aksu şarkılarına yer verilecek.

Deniz Baysal, dizi ve film projelerinin yanı sıra dünyaca ünlü bir araç firmasının da marka yüzü oldu.

Devrim Özkan

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Son Dakika Magazin Deniz Baysal, yeni dizisinde Devrim Özkan'la partner oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz Baysal, yeni dizisinde Devrim Özkan'la partner oldu - Son Dakika
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