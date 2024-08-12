Denizli Büyükşehir Belediyesi Sinema Günleri Başlıyor

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Sinema Günleri 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Dondurmam Gaymak' filmi gösterimi ile başlıyor. Türk sinemasının başarılı yapımları Denizlililerle ücretsiz buluşurken, rezervasyon ebilet.denizli.bel.tr adresinden online olarak yapılacak.

Sosyal ve kültürel belediyecilikte yeni dönemde birçok başarılı çalışmaya imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, eski yazlık sinemaları tekrar canlandıracak. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından organize edilen sinema gösterimlerinin ilki 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Dondurmam Gaymak' filmi gösterimi ile başlıyor. Eski yazlık sinema günlerini hatırlatacak programlarda vatandaşlara açık havada film izleme keyfi yaşatılacak. Türk sinemasının başarılı yapımları Denizlililerle ücretsiz buluşurken, rezervasyon ebilet.denizli.bel.tr adresinden online olarak yapılacak. Ayrıca film gösterimlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak da patlamış mısır ve gazoz ikram edilecek.

Gala gecesinde Dondurmam Gaymak sürprizi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek 'Dondurmam Gaymak' Gala gecesinde filmin yönetmeni Yüksel Aksu, oyuncular Nejat Altınsoy ve Tünay Ürper ile merhum başrol oyuncusu Turan Özdemir'in oğlu Ozan Özdemir'i de misafir edecek. Film, 1990'lı yıllarda Ege'deki küçük bir kasabada dondurmacı Ali Usta ve yakın çevresinin başından geçenleri anlatırken, dev şirketlerin tahakkümünü komik bir dille eleştiriyor, kaybolmaya yüz tutan küçük esnafın, mahalle değerlerinin sorunlarına sahip çıkması işleniyor.

Denizli bu yaz sinemaya doyacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm hemşehrilerini birbirinden özel filmlerin gösterime sunulacağı Açıkhava sinema günlerine davet etti. İlki bu Cumartesi Dondurmam Gaymak film gösterimiyle başlayacak olan Açıkhava sinema günleri ile kentte bir başka güzelliği gerçekleştireceklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Sevdikleri ile birlikte keyifli bir yaz akşamı geçirmek ve patlamış mısır, gazoz eşliğinde bu güzel filmleri izlemek isteyen tüm vatandaşlarımızı Açık Hava Sinema günlerimize bekliyoruz" dedi.

Açıkhava sinema günleri

17.08.2024 Cumartesi Dondurmam Gaymak

21.08.2024 Çarşamba İftarlık Gazoz

28.08.2024 Çarşamba Entelköy Efeköy'e Karşı

31.08.2024 Cumartesi Aşk Tesadüfleri Sever

4.09.2024 Çarşamba Aile Arasında

7.09.2024 Cumartesi Vizontele

11.09.2024 Çarşamba Bizim İçin Şampiyon

14.09.2024 Cumartesi Kelebeğin Rüyası - DENİZLİ