Denizli\'de Avrupa Film Günleri Başlıyor

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Denizli Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen 'Avrupa Film Günleri' Denizli'de başlıyor. 22-25 Mayıs tarihlerinde arasında 4 gün boyunca ücretsiz film gösterimlerinin yapılacağı bu etkinlikte, Avrupa'nın seçkin filmleri sinemaseverler ile buluşacak.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, AB Üye Devletlerinin Büyükelçilikleri, AB Kültür Enstitüleri ve çeşitli AB Bilgi Merkezlerinin iş birliğiyle düzenlenen 'Avrupa Film Günleri' Denizli'de başlıyor. Denizli Sanayi Odası (DSO) bünyesinde faaliyetlerine devam eden Denizli AB Bilgi Merkezi koordinasyonu ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde yapılan etkinlik, bu yıl 22-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. 4 gün boyunca ücretsiz film gösterimlerinin yapılacağı bu etkinlikte, Avrupa'nın seçkin filmleri sinemaseverler ile buluşacak. Bu etkinlikte sinemaseverler, Avrupa'nın kültürel zenginliğini yansıtan, çarpıcı ve ilham verici filmleri, beyazperdede izleme imkanı bulacak.

Denizli AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Cansun Özdülger ise "Denizli AB Bilgi Merkezi olarak, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle bu yıl da Avrupa Film Günleri'ne ev sahipliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu anlamlı etkinlik, Avrupa'nın zengin kültürel mirasını ve sinemasının çeşitliliğini Denizlili sinemaseverlerle buluşturuyor. 22-25 Mayıs tarihleri arasında Forum Çamlık CineNova Sinemaları'nda gerçekleşecek olan gösterimlerimizde, Almanya'dan İsveç'e kadar 14 farklı Avrupa ülkesinden ödüllü ve dikkat çekici filmler yer alacak. Amacımız, sinemanın evrensel dili aracılığıyla farklı kültürler arasında bir köprü kurmak ve izleyicilere yeni bakış açıları sunmaktır. Büyükelçi Thomas Ossowski'nin de belirttiği gibi, Avrupa sineması sadece sanatsal bir ifade biçimi değil, aynı zamanda dünyayı anlama ve farklılıklara saygı duyma yolunda önemli bir araçtır. Denizli olarak, Türkiye'deki 10 şehirle birlikte bu özel etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm sinemaseverleri bu unutulmaz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" dedi. - DENİZLİ