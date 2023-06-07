Depremde yaşamını yitiren Taha Duymaz'ın annesi de fenomen oluyor

Depremde vefat eden Taha Duymaz'ın annesi de fenomen oluyor! Paylaşımlar peş peş geliyor

Dolar ve altında yükseliş sürüyor! Geceden sabaha bir rekor daha

Yayınladığı yemek videolarıyla tanınana fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Duymaz'ın acılı annesi ise bir sosyal medya hesabı açarak oğlunun izinden gitme kararı aldı.

"HER ŞEYE RAĞMEN PARA KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Depremde iki çocuğunu kaybeden anne Meryem Duymaz, bir Instagram hesabı açtı. Yaşamın devam ettiğini ve para kazanması gerektiğini söyleyen anne, "Merhaba arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için çalışıp para kazanmamız gerekiyor. Rabbim helal para versin herkese. Bu arada kimler tandır ekmeği seviyor canlarım" dedi. Oğlu gibi fenomen olma yolunda giderek yemek tarifleri paylaşmaya başlayan anne, zahter ve tandır ekmeği siparişleri almaya başladı.