Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Haberin Videosunu İzleyin
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
04.06.2025 10:15  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Haber Videosu

Türk pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine iplerle sahneye inerek başladı. 9 kilo olduğu iddia edilen taş ve inci işlemeli elbisesiyle dikkat çeken Uluğ, hem şarkıları hem de sahne şovuyla izleyicileri etkiledi. Gösterişli tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Sahneye uçarak gelen Derya Uluğ, sadece şarkılarıyla değil, 9 kilo olduğu iddia edilen taş ve inci işlemeli elbisesiyle de geceye damga vurdu. Gösterişli tarzı sosyal medyada gündem oldu. Türk pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ, konserlerinde tercih ettiği cesur sahne kostümleriyle sık sık gündeme geliyor. Önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Uluğ, hem şarkılarıyla hem de sahne şovuyla izleyenleri büyüledi.

Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Konserin açılış anında tavandan iplerle aşağıya doğru süzülerek sahneye iniş yapan ünlü şarkıcı, adeta "sahneye uçarak geldi." Bu çarpıcı giriş, seyircilerden büyük alkış alırken sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Konser boyunca sadece şarkılarıyla değil, sahne kostümüyle de ilgi odağı olan Derya Uluğ, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Cesur ve göz alıcı tarzıyla dikkat çeken başarılı sanatçı, sahnedeki enerjisi ve güçlü sesi kadar giyimiyle de ilgi odağı oldu. Uluğ, bu kez ışıltılı bir elbise tercihiyle hayranlarını büyüledi. Konserde göz kamaştıran bir görünüm sergileyen şarkıcı, tamamı iri taş ve inci işlemelerle kaplı, yüksek yakalı ve kısa formlu mini bir elbise giydi. Omuzlardan etek ucuna kadar uzanan püskül detaylarıyla hareket kazanan tasarım,ve modern çizgileri başarılı şekilde bir araya getirdi. Uluğ, yüksek platform ayakkabılarıyla da iddialı görünümünü tamamladı.

Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uluğ'un elbisesi, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar tasarımı kadar ağırlığıyla da dikkat çeken elbise hakkında yorum yağdırırken, bazı iddialara göre kıyafetin yaklaşık 9 kilo olduğu öne sürüldü. Sahnede bu kadar ağır bir kostümle rahatça performans sergileyen sanatçıya takipçileri "Hem güçlü ses hem güçlü duruş" yorumlarıyla destek verdi.

      HARBİYE'DE UNUTULMAZ GECE

      Konser boyunca yüksek platform ayakkabılarıyla sahne performansını tamamlayan başarılı sanatçı, seslendirdiği şarkılarla izleyicilere adeta müzik ziyafeti sundu. Uluğ'un güçlü sesi ve etkileyici sahne şovu, konseri izleyenleri büyülerken, Harbiye Açıkhava'daki bu özel gece hafızalara kazındı.

      Derya Uluğ, Magazin, Son Dakika

      Son Dakika Magazin Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı - Son Dakika

      Sizin düşünceleriniz neler ?

        SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
      4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
      CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
      Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
      Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu
      Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
      Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
      Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
      Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
      Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti
      TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
      ’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası 'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası

      14:21
      İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
      İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
      14:15
      Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
      Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
      14:11
      Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
      Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
      14:43
      4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
      4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
      22:14
      Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
      Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
      21:57
      Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı
      Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
      21:39
      Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech’in ayrılış nedeni belli oldu
      Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu
      21:05
      Ayvalık’ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
      Ayvalık'ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
      21:01
      Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
      Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
      20:45
      Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
      Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
      20:23
      Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
      Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
      20:17
      Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
      Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
      19:57
      Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
      Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
      Son Dakika
      24 saat son dakika haber yayını
      Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
      SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 16:02:04. #7.13#
      SON DAKİKA: Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı - Son Dakika
      [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
      Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
      Advertisement
      Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

      Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.