Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

24.01.2026 23:05
Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye dönmeyen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Amerika'yı tercih etti. Miami'deki bir mekânda sahneye çıkan Çıtak, konserlerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Boşanacakları iddia edilen eşi Levent Dörter'in İtalya'da olması ise ayrılık söylentilerini yeniden alevlendirdi.

Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye dönmeyen Dilan Çıtak'ın rotası ABD oldu. Ünlü şarkıcının Florida eyaletine bağlı Miami'de sahne almaya başladığı ortaya çıktı.

SURVİVOR SONRASI ABD KARARI

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Survivor macerasının ardından Türkiye'ye dönmek yerine Amerika'yı tercih etti. Yarışma sonrası bir süredir gözlerden uzak olan Çıtak'ın, Miami'de bulunduğu öğrenildi.

MİAMİ GECELERİNDE SAHNE ALIYOR

Şarkıcının, Miami'deki bir mekânda sahneye çıktığı ve konserlerini sosyal medya üzerinden duyurduğu görüldü. Çıtak, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda,

"Bu Cumartesi Sumak'ta gece başka akacak! ?? Dilan Çıtak sahnede, ritim yükseliyor, eğlence zirve yapıyor. ? Canlı müzik, premium lezzetler ve Miami gecesine damga vuran bir atmosfer. ???? Yerini ayırt, bu geceyi kaçırma!" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YERİNE AMERİKA

Bu paylaşım, Dilan Çıtak'ın kariyerine bir süre ABD'de devam edeceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Şarkıcının Miami gecelerinde sahne almaya devam edeceği konuşuluyor.

EŞİ HALA İTALYA'DA

Öte yandan, boşanacakları iddia edilen eşi ve meslektaşı Levent Dörter'in İtalya'da olması magazin gündeminde dikkat çeken bir diğer detay oldu. Çiftin farklı ülkelerde bulunması, ayrılık söylentilerini yeniden alevlendirdi.

  erkan zengin:
    Bunu haber yapmak bile mlc
  Yüksel Anlaş:
    yeter be sizin o ülkenizden o şehirinizden o kasabanızdan o mahallenizden gına geldi habercilik yaptığınızı zannediyorsunuz lakin kopyala yapıştıra ekle bi o tamam oldu demi ? ayıp be
