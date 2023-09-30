Dilan Polat, "Beni vurdurtmaya çalıştılar" diyen Banu Parlak\'a ağzına geleni saydı

Sanatçılığı bırakarak güzellik merkezi işine soyunan Banu Parlak, 2 yıl önce sorun yaşadığı Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kendisini vurdurtmak için tetikçi tuttuğunu iddia etti. Parlak'ın birkaç gün önce kendisiyle buluşmak için samimi şekilde mesaj attığı söyleyen Polat, "Salak, ben senin nelerini biliyorum" diyerek öfke kustu.

"3-4 GÜN ÖNCE KAHVE İÇMEK İÇİN EVİME GELMEK İSTİYORDUN"

Instagram hesabından Banu Parlak'ın "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır. Can güvenliğim yok" iddiasına cevap veren Dilan Polat, şu ifadeleri kullandı: "3-4 gün önce evime kahve içmeye gelmek isteyen insanlar etkileşim aldığını görünce televizyona çıkıp 'can güvenliğimden şüphe ediyorum' diyor. 3 gün önce evime gelmek istedin, işlerin çok kötüydü benimle dertleşecektin. Bana 'şu insanı vurun artık' diyordun. Allah katında attığın bu iftara senden çıkacak. Sonra bu çetenin elebaşında sen varsın orada çıkacak. 2 yıl yaşadığımız konu kapanmıştı, ben de merhamet ettim. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde de öyle olur. Sizi deliler hastanesine yatırmaları lazım. Siz tedavi olacaksınız çünkü akıllı insanları deli etmeye çalıştınız. Ben sizi tedavi edeceğim. Bunlar bir çete bir de bunlara para akıtan bir finansörleri var. Haber olduğunu görünce bunların arkasından koyun gibi gidenler var."

"BEN SENİN NELERİNİ BİLİYORUM, SUS"

"Kimse senin için tetikçi falan tutmadı. Salak, dünya kadar müşterini kaybettin. Etkileşim için anne ve babanızı satacaksınız. Ben senin nelerini biliyorum kızım, sus. Harcın olmayan işlere bulaşma. Tedbir kararı aldırmışsın ya onun anasını göreceksin. Kızından utan, iki etkileşim için kendini soktuğun yerlere bak."