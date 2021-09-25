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Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor - Son Dakika

Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor

25.09.2021 08:59

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 17 yaşındaki Dilek'in acı dolu hayatı tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu. 12 yaşından beri ailesi tarafından bütün köye satıldığını söyleyen Dilek'in, "Satıldıktan sonra annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar" sözleri kan dondurdu. Bu ifadeleri duyan Yılmaz, adeta donup kaldı.

Ailesi tarafından yıllarca istismar edildiğini iddia ederek Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvuran Dilek Albayrak'ın anlattıkları tüm Türkiye'nin kanını dondurdu.

"KÜÇÜK KARDEŞLERİMİ DE BENİM GİBİ KULLANIYORLAR"

17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin'in stüdyoda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi. "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.

Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi! Annesi, genç kızı bütün köye satmış

"ANNEM, BABAM OTURUP BİZİ İZLİYORLARDI"

Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?" sorusuna Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar." yanıtını verdi. Arslan, bu sözlerin ardından donup kaldı. Dilek'in eşi Bahattin ise araya girerek, "Bunlar ne ki. Daha çok şey var. Hepsini anlatacağım, zamanı gelince hepsini anlatacağım" dedi.

"KAYINVALİDEM BANA AŞIKTI"

Dilek'in kocası Bahattin'in "Kayınvalidem bana aşıktı, kurduğu tuzağı öğrenmek için kayınvalideme aşkımı ilan ettim." ifadelerini kullanmasıyla birlikte stüdyo karıştı. Kayınvalidesi tarafından uyku ilacıyla uyutulan damat, yaşananlarla ilgili kayınvalidesine ateş püskürdü.

Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi! Annesi, genç kızı bütün köye satmış

"ANNESİ DİLEK'İ 1 KİLO PATATES KARŞILIĞINDA SATTI"

Canlı yayına Dilek'le ilgili telefonlar yağarken isimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu. Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı, "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.

Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Didem Arslan Yılmaz, Gaziantep, Türkiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor - Son Dakika Magazin


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