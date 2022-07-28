Demet Özdemir'in Sevişme Sahnesi Olay Oldu

'Dünyayla Benim Aramda'dan ilk tanıtım yayınlandı. Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un kaleminin Hülya Gezer'in rejisiyle buluştuğu hikayesiyle dikkat çeken projenin zengin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor.

SES GETİREN SAHNELER

'Dünyayla Benim Aramda' dizisinin tanıtımnda Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un yatak ve küvet sahneleri damga vurdu.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU NEDİR?

'Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor. Dizinin paylaşılan ilk tanıtımında duyulan "Bir aşkın bittiği nereden anlaşılır? Nasıl emin olunur artık gitmek gerektiğine?" sözleri ise izleyenlerin kendi hayatlarından birçok duygu bulacağının sinyallerini veriyor.

İŞTE SES GETİREN O KARELER...

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Dünyayla Benim Aramda' adlı diziyle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapıyor.

BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?

22 Şubat 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Buğra Gülsoy, baba tarafından aslen Niğdelidir, anne tarafından Erzincanlıdır.

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da okudu. Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamladı.

Üniversite öğrenciliği boyunca Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı.

Kıbrıs Film Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Buğra Gülsoy, Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörlüğü görevlerini üstlendi.

'Trio', 'Heterotopya', 'İnsan Üçleme', 'Alt Üst', 'Nar Yarası', 'Mutlu Son' gibi kısa filmlerde yönetmenlik ve oyunculuk yaptı.

İlk televizyon dizisi oyunculuk deneyimini 2008 yılında 'Hepimiz Birimiz İçin' adlı dizide 'Nazım' karakterini oynayarak yaşadı.

Beyazperdede ilk kez 2009 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün 'Güneşi Gördüm' filminde 'Berat' karakteriyle yer aldı.

Tiyatro hayatına arkadaşları Serhat Teoman, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la birlikte kurduğu Tiyatro Kutu ile devam etti. Tiyatro Kutu'nun kapanmasının ardından Serhat Teoman ve Emre Erkan ile birlikte kurdukları GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürdü.

BUĞRA GÜLSOY ÖZEL HAYATI

2011-2012 yıllarında oyuncu Burcu Kara ile evli kaldı. 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile evlendi. İkinci evliliğinden 2018 yılında dünyaya gelen çocuğuna 'Cem' adını verdi.