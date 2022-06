Disney Plus'ın ikinci yerli dizisi Dünyayla Benim Aramda'dan ilk kareler yayınlandı

The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus için heyecanlı bekleyiş sürerken platform, yeni yerli orijinal dizisini açıkladı. Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un kaleminin Hülya Gezer'in rejisiyle buluştuğu Disney Plus geçtiğimiz haftalarda çekimleri başlayan ikinci yerli orijinal dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'nın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Heyecanla beklenen projenin zengin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor. İzleyenlerin kendi hayatlarından birçok duyguyu bulacağı 'Dünyayla Benim Aramda', içindeki boşluğu aşkla doldurmaya çalışan bir kadının, zaman geçtikçe yabancılaşmaya başladığı sevgilisine, ilişkilerini ayakta tutmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve ardından yaşananları anlatıyor. Seyircinin, ilişkilerin insanlar üzerindeki etkilerine ve ilişkiler üzerinden yaşadıkları büyük içsel değişimlere tanıklık edeceği dizi, yakında Disney Plus'ta yerini alacak. Çekimleri süren dizinin setinden ilk kareler seyirciyle buluştu.