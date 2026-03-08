Disney yıldızı Bella Thorne'dan çarpıcı itiraf: 6 yaşından 14 yaşına kadar istismara uğradım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Disney yıldızı Bella Thorne'dan çarpıcı itiraf: 6 yaşından 14 yaşına kadar istismara uğradım

Disney yıldızı Bella Thorne\'dan çarpıcı itiraf: 6 yaşından 14 yaşına kadar istismara uğradım
08.03.2026 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollywood'da çocuk yaşta şöhret olan isimlerin yaşadığı zorluklar yeniden gündemde. Bir dönem Disney projeleriyle tanınan oyuncu Bella Thorne, çocukluk yıllarında maruz kaldığı cinsel istismar ve şiddeti anlatarak kamuoyunu sarsan açıklamalarda bulundu. Oyuncunun yıllar sonra paylaştığı bu itiraflar, eğlence sektöründe çocuk oyuncuların korunmasına yönelik tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Bir dönem Disney Channel'da yayınlanan "Shake It Up" dizisiyle tanınan oyuncu Bella Thorne, çocukluk yıllarında yaşadığı cinsel ve fiziksel istismarı kamuoyuyla paylaşarak büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü oyuncu, yıllar süren travmatik süreci sosyal medya ve röportajlarında anlatarak çocuk istismarına karşı farkındalık çağrısı yaptı.

"HATIRLADIĞIM İLK GÜNDEN 14 YAŞIMA KADAR"

Bella Thorne, 2018 yılında yaptığı açıklamada çocukluk döneminde hem cinsel hem fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi. Oyuncu, yaşadığı travmayı şu sözlerle dile getirdi:

"Hatırladığım ilk günden 14 yaşıma kadar cinsel ve fiziksel istismara uğradım."

Thorne, korku içinde yaşadığı o yıllarda geceleri kapısını kilitleyip kapının önünde oturduğunu ve kendini korumaya çalıştığını da anlattı.

Disney yıldızı Bella Thorne'dan çarpıcı itiraf: 6 yaşından 14 yaşına kadar istismara uğradım

İSTİSMARIN FAİLİ DİSNEY DEĞİL

Sosyal medyada zaman zaman Disney ile ilgili iddialar gündeme gelse de Bella Thorne, yaptığı bir paylaşımda yaşadığı istismarın Disney ile bağlantılı olmadığını açıkça ifade etti. Oyuncu, istismarın çocukluk döneminde hayatında bulunan bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

HOLLYWOOD'DA ÇOCUK OYUNCULAR TARTIŞMASI

Thorne'un açıklamaları, Hollywood'da çocuk oyuncuların maruz kaldığı baskılar ve istismar iddialarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Oyuncu, yaşadıklarını paylaşarak benzer deneyimler yaşayan kişilere destek olmak istediğini ve istismar mağdurlarının sesini duyurmanın önemli olduğunu vurguladı.

Bella Thorne, Hollywood, Çocukluk, Magazin, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Disney yıldızı Bella Thorne'dan çarpıcı itiraf: 6 yaşından 14 yaşına kadar istismara uğradım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama... Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...

20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:38
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Fenerbahçe’yi şoke eden skor Stresli dakikalar başladı
Canlı anlatım: Fenerbahçe'yi şoke eden skor! Stresli dakikalar başladı
18:35
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 21:38:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Disney yıldızı Bella Thorne'dan çarpıcı itiraf: 6 yaşından 14 yaşına kadar istismara uğradım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.