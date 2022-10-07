Diyarbakır haberleri! 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivalinin jüri üyeleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır haberleri! 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivalinin jüri üyeleri belli oldu

07.10.2022 14:22
Diyarbakır haberleri! 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivalinin jüri üyeleri belli oldu

Edinilen Diyarbakır haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla ve Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin paydaşlığında düzenlenecek olan 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivaline çok az bir süre kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla ve Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin paydaşlığında düzenlenecek olan 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivaline çok az bir süre kaldı. 12-15 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan festivalin yarışma filmleri ve onur ödülleri açıklanmıştı. Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği (DİSİNEDER) tarafından gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivalinin yarışma filmlerini değerlendirecek olan jüri üyeleri belli oldu.

Kayapınar Belediyesi ile Sur Belediyesi tarafından desteklenen 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivalinde filmler; Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel ve Uluslararası Kısa Film Yarışması olmak üzere üç ayrı kategoride 10 film yarışmada yer alıyor. Festivale başvuran ve ana seçkiye seçilen kısa filmler, toplam 15 ödül heykelciği ve 40 bin TL'lik ödül için yarışacak. Kurmaca kısa filmlerin yarıştığı kategoride beş kişilik bir jüri ekibi yer alıyor. Jürinin başkanlığını ise, 'Kardeşler' adlı ilk uzun metrajlı filmiyle birçok festivalden ödüllerle ayrılan yönetmen Ömür Atay üstleniyor. Jüri üyeleri arasında 'Adanalı', 'Prensesin Uykusu', 'Şubat', 'Locman', 'Küçük Şeyler', 'Bir Başkadır' ve 'Aslında Özgürsün' gibi projelerin aranan ödüllü oyuncusu Alican Yücesoy; 'Yılan Hikayesi', 'Biz Size Aşık Olduk', 'Davetsiz Misafir' ve 'Küçük Hanımefendi' gibi dizilerdeki oyunculuğunun yanı sıra 'Yemekteydik ve Karar Verdim' ile 'Bağcık' filmleriyle yönetmenlik kariyerine başlayan Görkem Yeltan; 'Zenne', 'Çukur', 'Müslüm' ve 'Kuruluş Osman' gibi projelerin oyuncusu ödüllü oyuncu Erkan Avcı ve 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Toz Ruhu', 'Nasipse Adayız' ve 'Kurak Günler' gibi projelerle bilinen ödüllü oyuncu Selin Yeninci'den oluşuyor.

Belgesel filmlerin yarıştığı kategoride ise, üç kişiden oluşan bir jüri ekibi yer alıyor. Jüride; Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Mehmet Güleryüz, 'Dizi Doktoru' lakabıyla bilinen gazeteci ve aynı zamanda yazar Oya Doğan ve Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Adana Altın Koza Film Festivali Genel Koordinatörü İsmail Timuçin yer alıyor.

Uluslararası kategoride yer alan kısa filmler, üç kişiden oluşan jüri ekibi tarafından değerlendirilecek. Uluslararası Kısa Film jürisinde; yönetmenliğini üstlendiği 'Güvercin' filmiyle birçok festivalden ödül alan yönetmen Banu Sıvacı, 'Zenne', 'Çekmeceler', 'Anons', 'Gelincik' ve 'Bana Karanlığını Anlat' gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve yazıp yönettiği 'Toz' filmiyle birçok festivalden ödül alan yönetmen Gözde Kural'dan oluşuyor. Jüri üyeleri tarafından belirlenen sonuçlar, 15 Ekim akşamı düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak.

Yönetmen ve yapımcı Serhat Gönen'in direktörlüğünde gerçekleştirilecek olan 2. Diyarbakır Uluslararası Kısa Film Festivalinin koordinatörlüğünü ise Esra Güzel üstleniyor. Ayrıca, meslek birliği BİROY'un temsilcisi olarak Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Destekleme Kurulunda iki yıl boyunca kurul üyeliği yapan ve 2022 yılı itibariyle Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapan başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, festivalin bu yılki danışmanlığını üstlenecek. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Bağlar'da evde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi | Bağlar'da evde çıkan yangın söndürüldü Binada yangın çıktı, Başkan Beyoğlu ev sakinlerini yalnız bırakmadı Binada yangın çıktı, Başkan Beyoğlu ev sakinlerini yalnız bırakmadı Fotoğraf tutkunları 'Fotomaraton Diyarbakır' için bir araya gelecek Fotoğraf tutkunları 'Fotomaraton Diyarbakır' için bir araya gelecek
Kaynak: İHA

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Diyarbakır haberleri! 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivalinin jüri üyeleri belli oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:44 Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
16:45 Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu
16:41 Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 20:22:21. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır haberleri! 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivalinin jüri üyeleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement