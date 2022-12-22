Aşk yaşayan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı çifti yollarını ayırdı - Son Dakika
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Aşk yaşayan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı çifti yollarını ayırdı

22.12.2022 09:33
Aşk yaşayan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı çifti yollarını ayırdı

Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal'ın mutluluğu kısa sürdü. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, fikir ayrılıklarından dolayı yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz aylarda final yapan Gizli Saklı dizisinin setinde tanışan Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı, aşk yaşamaya başlamıştı. Dizinin ardından ilişkileri devam eden çiftten kötü haber geldi.

FİKİR AYRILIKLARI YAŞADILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu Sinem Ünsal'ın partneri Halit Özgür Sarı'yla beraberliği de sona erdi. İkili fikir ayrılıkları sonucu beraberliklerini noktaladı. Son dönemde peş peşe birçok iş teklifi alan ancak kabul etmeyen Halit Özgür Sarı'nın ayrılığın ardından hayatında yeni bir sayfa açtığı öğrenildi.

4 Ekim'de Instagram hesabından Halit Özgür Sarı'nın doğum gününü kutlayan Sinem Ünsal, romantik pozlarını "İyi ki varsın. Bir yaşına daha girdin" notunu düşmüştü.

Aşk yaşayan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı çifti yollarını ayırdı
Aşk yaşayan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı çifti yollarını ayırdı
Aşk yaşayan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı çifti yollarını ayırdı
Aşk yaşayan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı çifti yollarını ayırdı
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Halit Özgür Sarı, Sinem Ünsal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk yaşayan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı çifti yollarını ayırdı - Son Dakika


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