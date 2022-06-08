Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar - Son Dakika
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Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar

08.06.2022 09:05

Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Cansu Dere, dizinin final yapmasının ardından tatile çıktı. 41 yaşındaki oyuncu, fit fiziğiyle dikkatleri çektiği kırmızı bikinili pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi, geçtiğimiz hafta final yaptı. Yoğun bir iş temposundan çıkan Cansu Dere, soluğu tatilde aldı.

"TATİL BAŞLIYOR"

Düzgün fiziğiyle yıllardır adından söz ettiren 41 yaşındaki Cansu Dere, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram'da 2,3 milyon takipçisi bulunan Dere, kırmızı bikinisiyle verdiği pozları, "Ve tatil başlıyor" notuyla paylaştı. Başarılı oyuncunun paylaşımı kısa sürede 140 bine yakın beğeni alırken Melis Sezen, Alp Akar ve Özge Özder emojili yorumlarıyla beğenilerini gösterdi.

İşte Cansu Dere'nin tatil pozları...

Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Cansu Dere, bikinili pozlarını paylaştı
Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Cansu Dere, bikinili pozlarını paylaştı
Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Cansu Dere, bikinili pozlarını paylaştı
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Melis Sezen, Cansu Dere, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar - Son Dakika


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