Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı - Son Dakika
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Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı

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Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, sezon finali çekiminin tamamlanmasıyla soluğu tatilde aldı. Yakışıklı oyuncu, meslektaşı Kerem Bürsin ile tekne tatili yapacak.

31.05.2024 10:06  Güncelleme: 10:25
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Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin sezon finali çekimleri tamamlandı. Yoğun bir sezon geçiren oyuncu, tatile çıktı.

İLK KARE GELDİ

Kızıl Goncalar'da Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, sezonun yorgunluğunu atmak için yakın arkadaşı Kerem Bürsin ile teknede gözlerden uzak tatil yapmaya başladı. İki yakışıklı oyuncu, tekneden ilk karelerini paylaşmayı da ihmal etmedi. Bir süredir reklam çekimlerine ağırlık veren Kerem Bürsin, son olarak güzel oyuncu Devrim Özkan ile Prime Video'da yayınlanan Mavi Marmara filminde rol almıştı

Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin\'le tatile çıktı

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Son Dakika Magazin Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Taner Ozkaya: hayat bunlara güzel 1 1 Yanıtla
  • hasan h. Bey: bunlar 2 erkek niye tatile cikti.niye disi yok fotograf karesinde. 1 0 Yanıtla
    Yavuz Çakır: İşte senin sormanı bekliyorlardı dönerler artık.. 1 0

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