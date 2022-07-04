Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi - Son Dakika
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Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi

04.07.2022 15:15

Estetik operasyonlara karşı olmasıyla bilinen güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün son görüntüsü görenleri şoke etti. 39 yaşındaki oyuncunun çekildiği fotoğrafta yüzüne dolgu yaptırması dikkat çekti.

İki çocuk annesi 39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, yıllardır estetik operasyonlara karşı olmasıyla gündeme geliyor. Her fırsatta estetiğe karşı olduğunu belirten güzel oyuncunun son hali ise kafa karıştırdı.

DOLGU YAPTIRDI

Daha önce verdiği röportajda estetik operasyonlar nedeniyle herkesin birbirine benzediğini söyleyen ve her zaman doğallıktan yana olduğunu savunan güzel oyuncunun estetik yaptırdığı iddia edildi. Bir davete katılan oyuncunun gergin yüzü akıllara dolgu yaptırdığı iddiasını getirdi. Değişimiyle dikkat çeken Büyüküstün, estetik iddiası hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İşte Tuba Büyüküstün'ün son hali:

Yıllardır doğal güzelliği savunan Tuba Büyüküstün de estetik yaptırdı
Yıllardır doğal güzelliği savunan Tuba Büyüküstün de estetik yaptırdı
Yıllardır doğal güzelliği savunan Tuba Büyüküstün de estetik yaptırdı
Yıllardır doğal güzelliği savunan Tuba Büyüküstün de estetik yaptırdı
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Tuba Büyüküstün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi - Son Dakika
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