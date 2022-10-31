Doğu Demirkol'un programına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, ilk kez konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Demirkol'un programına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, ilk kez konuştu

31.10.2022 13:38

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol'un programına alkollü katıldığı hatta konuşamadığı için yayından erken ayrıldığı öne sürülen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından programdan gönderildiği yönündeki iddiayla ilgili bir haberi paylaşan Bilic, "He korumalar tuttu bir de kolumdan" ifadelerini kullandı.

YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, Doğu Demirkol'un Star TV'de yayınlanan Alelade Show isimli programına konuk oldu. Programdaki ilginç tavırlarıyla dikkat çeken Bilic'in alkollü olduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada gündem olan Bilic, sessizliğini bozdu.

"KORUMALAR KOLUMDAN TUTTU"

Doğu Demirkol'un sorularına güçlükle cevap veren sosyal medya fenomeninin tuhaf hareketlerde bulunduğu için yayının 49. dakikasında programdan alındığı ileri sürüldü. Twitter'da hakkındaki "Yayına alkollü katıldığı öne sürülen Danla Bilic programın ortasında gönderildi" yazılı haberi paylaşan fenomen, "He korumalar tuttu bir de kolumdan" dedi.

Yayına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, sessizliğini bozdu
Yayına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, sessizliğini bozdu
Yayına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, sessizliğini bozdu
Yayına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, sessizliğini bozdu
Yayına alkolllü katıldığı öne sürülen Danla Bilic programın ortasında gönderildi
YORUMLAR
500
Yayına alkolllü katıldığı öne sürülen Danla Bilic programın ortasında gönderildi Yayına alkolllü katıldığı öne sürülen Danla Bilic programın ortasında gönderildi

Doğu Demirkol, Danla Bilic, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğu Demirkol'un programına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, ilk kez konuştu - Son Dakika


Son Dakika
13:30 CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem yaratan ABD ziyaretinden sonra şimdi de İngiltere'ye gidiyor
13:24 Tecrübeli hoca Jorge Jesus'un sakatlık yaşayan İstanbulsporlu futbolcuya tekme attığı görüntüler büyük tepki topladı
13:20 Doğu Demirkol'un programına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, ilk kez konuştu
12:55 "Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı" diyen TRT spikeri hakkında AK Parti'den ilk yorum geldi: Gereği yapıldı
12:51 TRT canlı yayınında şaşırtan anlar! Kadın sporcu "Kazasız belasız bitirdik" dedikten sonra olanlara kimse inanamadı
12:37 İYİ Parti lideri Akşener, yeni parti üyesi Fakıbaba ile ilgili gerçeği sonradan öğrenmiş: Siz milletvekili misiniz?
12:29 Bakırköy'de mucizevi kurtuluş! Tır otomobilin üzerine devrildi, sürücünün eli bile çizilmedi
12:00 İstiklal Caddesi'nde bir devir bitti: 212 yıllık tarihi Lebon pastanesi kapandı
11:52 Yunanistan'ın saldırgan tavrı bitmiyor! Miçotakis, Ankara'nın Libya ile olan anlaşmasını ABD'ye şikayet etti
11:40 Ünlü yorumcu Fatih Kısaparmak'ın zor anları! Yayında ne tepki vereceğini şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2022 13:47:30. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Demirkol'un programına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, ilk kez konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement