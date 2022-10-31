Doğu Demirkol'un programına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, ilk kez konuştu

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YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, Doğu Demirkol'un Star TV'de yayınlanan Alelade Show isimli programına konuk oldu. Programdaki ilginç tavırlarıyla dikkat çeken Bilic'in alkollü olduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada gündem olan Bilic, sessizliğini bozdu.

"KORUMALAR KOLUMDAN TUTTU"

Doğu Demirkol'un sorularına güçlükle cevap veren sosyal medya fenomeninin tuhaf hareketlerde bulunduğu için yayının 49. dakikasında programdan alındığı ileri sürüldü. Twitter'da hakkındaki "Yayına alkollü katıldığı öne sürülen Danla Bilic programın ortasında gönderildi" yazılı haberi paylaşan fenomen, "He korumalar tuttu bir de kolumdan" dedi.