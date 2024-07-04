Doğukan Güngör \'le sarmaş dolaş konuşan Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu: Bu saatten sonra kendisi arkadaşım bile değil

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör, sezon finalinin ardından uzun bir tatile çıktı. Çeşme'de tatil yapan Güngör, önceki gün eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile plajda samimi şekilde görüntülendi. Fotoğrafların kısa sürede gündem olmasının ardından Kalaycıoğlu'ndan kafa karıştıran bir açıklama geldi.

"HOŞ OLMAYAN ŞEYLER, ARAMIZDA BİR ŞEY OLMASI İMKANSIZ"

Muhabir Online'da yer alan habere göre, bir mekan çıkışı basın mensuplarının "Doğukan Güngör ile aşk yaşıyor musunuz?" sorusuna cevap veren Kalaycıoğlu "Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Beachte birlikteydik. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Ama zaten bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani. Aramda bir şey olması onunla imkansız."

Öte yandan Kalaycıoğlu'nun şekilden şekle girmesi dikkatlerden kaçmadı.