Doğukan Manço, patlıcan alerjisinden dolay hastanelik oldu

Babası Barış Manço'nun izinden giderek şarkıcı olan Doğukan Manço, gittiği düğünde patlıcan alerjisinden dolayı hastanelik oldu. Hasta yatağından paylaşım yaparak yaşadıklarını anlatan şarkıcı, "Erken müdahale ile toparladım" ifadelerini kullandı.

MÜDAHALE EDİLMEZSE VÜCUDUM AĞIR REAKSİYONLAR VERİYOR"

Patlıcan alerjisi bulunan ve daha önce de 2 kez hastanelik olduğundan bahseden Doğukan Manço, şu ifadeleri kullandı: "Bu sefer de yırttık. Patlıcana anafilaktik şok seviyesinde alerjim var. Yakınlarım bilir. Yani müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum. Bu hayatımda 3. kez başıma geliyor. Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona 'püre mi patlıcan mı?' diye sordum. 'Püre' dedi. Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp soluğu hastanede aldım. Erken müdahale ile toparladım. Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı, ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şuan için iyiyim."