Doğum gününe damga vuran hediye! Mehmet Ali Erbil'e gelen yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı

Sağlığa tekrar kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 65'inci yaşını Karaköy'de bir mekanda kutladı. Kızı Yasmin Erbil ve oğlu Ali Sadi'nin organize ettiği sürpriz doğum günü partisinde Erbil'i yakın dostları ve eski eşi Nergis Kumbasar yalnız bırakmadı.

NURSELİ İDİZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Onur Büyüktopçu, Nurseli İdiz, Gülay Kamaz, Bülent Korkmaz, Merve Özaltın ve ağabeyi Mustafa Erbil gecede göze çarpan isimler arasındaydı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil tarafından özel olarak hazırlatılan pasta ilgi odağı oldu. Çarkıfelek'teki motifiyle birlikte 'Dobrosvski', 'Parmaktan sonra', 'Acımadı ki', 'Mehmet Ali Beyyy' gibi efsane sözleriyle bezenmiş pastadaki mumları üfleyen ünlü şovmen, daha sonra tebrikleri kabul etti. Mehmet Ali Erbil'i çocuklarıyla birlikte mutluluğunu görünce duygusallaşan Nurseli İdiz, gözyaşlarını tutamadı.

70 BİN TL'LİK HEDİYE YÜZÜK

Mekanın sahibi Bülent Korkmaz'ın, yakın dostuna 70 bin TL değerinde pırlanta yüzük hediye etmesi dikkatlerden kaçmadı. Erbil, yeni yaşından beklentisini ise "Sağlık ve huzur" sözleri ile özetledi.