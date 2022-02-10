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Doğum gününe damga vuran hediye! Mehmet Ali Erbil'e gelen yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika

Doğum gününe damga vuran hediye! Mehmet Ali Erbil'e gelen yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı

10.02.2022 14:08

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, 65. yaşını ailesi ve dostlarıyla kutladı. Erbil'in kızı Yasmin Erbil ve oğlu Ali Sadi'nin organize ettiği doğum günü partisinde en dikkat çeken detaylardan biri de Çarkıfelek yarışmasından ilham alınarak hazırlanan pasta oldu. Ayrıca Erbil'e yakın dostundan gelen 70 bin TL'lik yüzük de gözlerden kaçmadı.

Sağlığa tekrar kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 65'inci yaşını Karaköy'de bir mekanda kutladı. Kızı Yasmin Erbil ve oğlu Ali Sadi'nin organize ettiği sürpriz doğum günü partisinde Erbil'i yakın dostları ve eski eşi Nergis Kumbasar yalnız bırakmadı.

NURSELİ İDİZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Onur Büyüktopçu, Nurseli İdiz, Gülay Kamaz, Bülent Korkmaz, Merve Özaltın ve ağabeyi Mustafa Erbil gecede göze çarpan isimler arasındaydı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil tarafından özel olarak hazırlatılan pasta ilgi odağı oldu. Çarkıfelek'teki motifiyle birlikte 'Dobrosvski', 'Parmaktan sonra', 'Acımadı ki', 'Mehmet Ali Beyyy' gibi efsane sözleriyle bezenmiş pastadaki mumları üfleyen ünlü şovmen, daha sonra tebrikleri kabul etti. Mehmet Ali Erbil'i çocuklarıyla birlikte mutluluğunu görünce duygusallaşan Nurseli İdiz, gözyaşlarını tutamadı.

Yasmin Erbil'den babasına sıra dışı pasta

70 BİN TL'LİK HEDİYE YÜZÜK

Mekanın sahibi Bülent Korkmaz'ın, yakın dostuna 70 bin TL değerinde pırlanta yüzük hediye etmesi dikkatlerden kaçmadı. Erbil, yeni yaşından beklentisini ise "Sağlık ve huzur" sözleri ile özetledi.

Yasmin Erbil'den babasına sıra dışı pasta
Yasmin Erbil'den babasına sıra dışı pasta
Yasmin Erbil'den babasına sıra dışı pasta
Yasmin Erbil'den babasına sıra dışı pasta
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Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil, Doğum, Erbil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Doğum gününe damga vuran hediye! Mehmet Ali Erbil'e gelen yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Doğum gününe damga vuran hediye! Mehmet Ali Erbil'e gelen yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
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