Taze baba Murat Yıldırım, kızı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

Şu sıralar Teşkilat dizisinde rol alan oyuncu Murat Yıldırım, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Murat Yıldırım daha önce eşine hakaret eden bir takipçisine tepki göstermiş, Iman Elbani'nin 5 kez bebek kaybettiğini söylemişti. Çift sonunda mutluluğu yakaladı.

"ÇOK DUA ETTİNİZ"

Iman Elbani ile kızlarına kavuşan Murat Yıldırım, "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz. Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İLK POZ GELDİ

Yıldırım çifti kızları Miray ile çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Kızlarıyla çekildikleri pozu yayınlayan ikili altına, "Yıldırım Ailesi" notunu düştü. Fotoğraf kısa sürede on binlerce beğeni aldı.