Doğuş İranlı Şarkıcı Sanaz Kalkhorani ile Düet Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğuş İranlı Şarkıcı Sanaz Kalkhorani ile Düet Yaptı

23.08.2022 19:56
Doğuş İranlı Şarkıcı Sanaz Kalkhorani ile Düet Yaptı

Doğuş sözü ve müziği kendisine ait "Unut Beni" isimli şarkısında İran'lı şarkıcı Sanaz Kalkhorani ile bir araya geldi.

Yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği, Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı dijital platformların yanı sıra sosyal medyada da büyük ilgi gördü.Kısa süre içerisinde müzik listelerine giren "Unut Beni" isimli şarkının klibi 15 kişilik bir ekiple Alanya'da bir otelde çekildi.

Daha önce "Yara Bere" ismli şarkının düetinde bir araya gelen Doğuş ve Sanaz Kalkhorani,yeni çalışmalarının gidişatından ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Geleneksel yöntemle üretip dört bir yana pazarlıyorlar Geleneksel yöntemle üretip dört bir yana pazarlıyorlar Bronzlaşmak isteyenlere 'deri kanseri' hatırlatması Bronzlaşmak isteyenlere 'deri kanseri' hatırlatması
Kaynak: Snob Magazin

Güneş, Doğuş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğuş İranlı Şarkıcı Sanaz Kalkhorani ile Düet Yaptı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 22:59:55. #1.11#
SON DAKİKA: Doğuş İranlı Şarkıcı Sanaz Kalkhorani ile Düet Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement