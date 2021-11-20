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Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm - Son Dakika

Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm

20.11.2021 10:44

Kaynak saç yaptırdığı kuaföre 4 bin TL'lik borcunu ödemediği öne sürülen ve bu olayla gündeme gelen şarkıcı Kibariye, konserinde dolandırıcılıkla suçlanmasına tepki gösterdi. 45 senedir sesiyle bir yerlere geldiğini söyleyen Kibariye, "Herkes haddini bilecek, bilmeyene de haddini bildiririm" dedi.

Güçlü sesiyle yıllardır adından söz ettiren şarkıcı Kibariye'nin 4 bin 200 TL'ye kaynak saç yaptırdığı ve kuaförüne bu parayı ödemediği iddia edilmişti. Dün akşam bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı, hakkındaki iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Uçankuş'ta yer alan habere göre günlerdir hakkında çıkan haberler karşısında sessiz kalan şarkıcı, dolandırıcılıkla suçlandığını duyunca küplere bindi. Konserinde şarkı arasında konuyu açan Kibariye, "45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Kul hakkına girmedim. Çok sinirlendim. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Yeter artık. Çoluğum çocuğum var benim. Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyene de haddini bildiririm" dedi.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Kibariye'nin ekim ayında eşi Ali Küçükbalçık ile Kadıköy'deki bir kaynak saç yapan merkeze gittiği ve burada 3 saat süren işlem sonrası ödeme yapmadan dükkandan ayrıldığı ileri sürüldü. Ödeme alamayan iş yeri sahipleri ise Kibariye'nin danışmanı ile iletişime geçerek ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık girdi. Küçükbalçık ise bu tutarı ödemeyecekleri belirterek telefonu kapattı ve işletme sahiplerinin numarasını engelledi. Hayatının şokunu yaşayan işletme sahibi ise "Dükkanımıza dünya starı geldi diye düşünmüştük" diyerek yaşanılanlara tepki gösterdi.

Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye ateş püskürdü: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm

Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm

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Son Dakika Magazin Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm - Son Dakika
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