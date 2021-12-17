Üye Girişi
Dolar Cem Yılmaz'ı vurdu! Nafaka ödemesini Türk lirası olarak yapmak istiyor - Son Dakika

Dolar Cem Yılmaz'ı vurdu! Nafaka ödemesini Türk lirası olarak yapmak istiyor

17.12.2021 09:00
Dolar Cem Yılmaz'ı vurdu! Nafaka ödemesini Türk lirası olarak yapmak istiyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafakanın azaltılması davasında, 1996 Türkiye Güzeli Pınar Özçapkın tanık olarak dinlendi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşmada, 1996 Türkiye Güzeli Pınar Özçapkın ile çocuğun şoförü Ali Elbasan Ahu Yağtu'nun tanıkları olarak dinlendi. Mahkeme, tapudan vergi kayıtlarının beklenmesine ve tanık beyanlarına karşı davacı avukatlarının beyanda bulunması için duruşmayı erteledi.

NAFAKAYI TÜRK LİRASI ŞEKLİNDE ÖDEMEK İSTİYOR

Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. 8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istedi. Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.

Dolar Cem Yılmaz'ı vurdu! Nafaka ödemesini Türk lirası olarak yapmak istiyor

Cem Yılmaz, Ahu Yağtu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dolar Cem Yılmaz'ı vurdu! Nafaka ödemesini Türk lirası olarak yapmak istiyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:54 Özge Peker'den yeni video: Sedat Peker, Ahmet Kaya şarkısı dinleyip volta atıyor
08:52 İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı talep etti: Taksi açılış ücretine yüzde 100, kilometre başına yüzde 60 zam
08:40 Erdoğan'dan 2 yıl aradan sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla 3 günlük bir kampa girecek
08:35 Yılın Kadını ödülünü Öykü Karayel aldı! Teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı
08:32 Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu
08:26 Türkiye, turizmde Akdeniz'in lideri oldu! Fransa, İspanya ve İtalya'yı geçti
08:15 Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor: 2023'ün yol haritası belirlenecek
08:07 Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
08:05 Omicron varyantına karşı 3. doz aşı randevusu nasıl alınır?
08:03 17 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
Özge Peker'den yeni video: Sedat Peker, Ahmet Kaya şarkısı dinleyip volta atıyor Özge Peker'den yeni video: Sedat Peker, Ahmet Kaya şarkısı dinleyip volta atıyor         
08:54
Geçirdikleri kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül, o anları anlattı: Her şey 3 saniyede oldu Geçirdikleri kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül, o anları anlattı: Her şey 3 saniyede oldu         
08:50
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!         
13:09
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 09:06:36. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar Cem Yılmaz'ı vurdu! Nafaka ödemesini Türk lirası olarak yapmak istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement