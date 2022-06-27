Dudak dudağa poz vermek isteyen Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale! Fotoğraf beğeni topladı - Son Dakika
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Dudak dudağa poz vermek isteyen Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale! Fotoğraf beğeni topladı

27.06.2022 15:20

Başarılı oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile dudak dudağa öpüştüğü bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, paylaşımına, "Büyük resmi görmek için sola kaydırabilirsiniz" notunu eklerken, kızlarının da poza nasıl engel olduğunu gösterdi.

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı. Mutluluklarını her daim sosyal medya hesabından paylaşan Pelin Akil, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

İKİZLERDEN BABALARINA MÜDAHALE

Pelin Akil, önceki gün eşi ve ikiz kızlarıyla bir düğüne katıldı. Akil, Instagram hesabından eşiyle öpüştüğü bir pozu yayınlayarak "Büyük resmi görmek için sola kaydırabilirsiniz" notunu düştü. Düğünde dudak dudağa poz veren çifte müdahale kızlarından geldi. Babalarının annelerini öpmesine müsaade etmeyen ikizler, babalarını elinden tutarak çekti. Kızların o halleri ise kameralara yansıdı.

Öpüşürken poz vermek isteyen Pelin Akil ve Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale
Öpüşürken poz vermek isteyen Pelin Akil ve Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale
Öpüşürken poz vermek isteyen Pelin Akil ve Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale
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Son Dakika Magazin Dudak dudağa poz vermek isteyen Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale! Fotoğraf beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dudak dudağa poz vermek isteyen Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale! Fotoğraf beğeni topladı - Son Dakika
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