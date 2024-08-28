Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi - Son Dakika
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Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi

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5 Eylül'de Marmaris'te nikah masasına oturacak olan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya çifti fikir değiştirdi. Tarih ve mekan değişikliğine giden çift, 4 Eylül'de İstanbul'da evlenecek.

28.08.2024 08:51  Güncelleme: 09:03
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Şeyma Subaşı ile evlendikten kısa bir süre sonra boşanan Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden yaşça küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Mutlu bir birliktelikleri olan çift, eylül ayında nikah masasına oturacak.

Sevgilisine 5 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi eden Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" demişti. 5 Eylül'de Marmaris'te nikah masasına oturma kararı alan ikili, fikir değiştirerek yeni tarih ve mekan belirledi. Muhabir Online'da yer alan habere göre, Ilıcalı ve Altunkaya, 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturacak.

Düğün tarihi ve mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi
Düğün tarihi ve mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi
Düğün tarihi ve mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi
Düğün tarihi ve mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi
Düğün tarihi ve mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi
Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi

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Son Dakika Magazin Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sabri İnce: Aşk'ın %80 para %20 cinsellik. gerisi hikaye . 34 1 Yanıtla
  • Yavuz Simsek: Masumiyet ve sen bir araya gelemez 19 2 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: imzayı atsın sonra gösterecek o sana masumane tarafını 12 2 Yanıtla
  • Emir Arslan: Parası var diye adına aşk deniyor oysa en büyük sapkınlık bu 11 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: gösteriş ve para şımarıklığı bu işte öbürlerini kıskandırma da var tabi 9 3 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: tamamen duygusal 9 2 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Acun bu kız biraz fazla masum görünüyor. Şeyma öyle değildi, tam sana göreydi yani 5 2 Yanıtla
  • İsmail Eroğlu: Kızı yaşça daha büyük. 4 2 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ: erkek evladı bulana kadar devam 0 1 Yanıtla

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