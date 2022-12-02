Ödül töreninde kaza geçiren eski eşinden bahseden Uraz Kaygılaroğlu, arkasında gülen Cem Yılmaz'a tepki gösterdi - Son Dakika
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Ödül töreninde kaza geçiren eski eşinden bahseden Uraz Kaygılaroğlu, arkasında gülen Cem Yılmaz'a tepki gösterdi

02.12.2022 14:30

Dün akşam gerçekleşen GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri töreninde Yılın Oyuncusu ödülünü Cem Yılmaz'ın elinden alan Uraz Kaygılaroğlu, sahnede gergin anlar yaşadı. Kaza geçiren eski eşi Melis İşiten'le ilgili konuşan Kaygılaroğlu, arkasında gülen Yılmaz'a dönerek "Ciddi bir şey anlatıyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

GQ Türkiye "Men Of The Year Ödülleri" dün akşam düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede rol aldığı dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uraz Kaygılaroğlu, Yılın Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü Cem Yılmaz'ın elinden alan Kaygılaroğlu, konuşma yaptığı esnada sinirlendi.

CEM YILMAZ'IN GÜLMESİNE SİNİRLENDİ

Ödülünü Cem Yılmaz'ın elinden alan Uraz Kaygılaroğlu, komedyene olan hayranlığından ve başarısından bahsetti. Geçtiğimiz günlerde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün yaptığı kazada yaralanan eski eşi Melis İşiten'le ilgili konuşan Kaygılaroğlu, "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" dedi. Konuşma esnasında arkasında duran Cem Yılmaz'ın güldüğünü fark eden Kaygılaroğlu, arkasına dönüp "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek sitem etti.

Ödül töreninde kaza geçiren eşinden bahseden Uraz Kaygılaroğlu, arkasında gülen Cem Yılmaz'ı uyardı
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Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ödül töreninde kaza geçiren eski eşinden bahseden Uraz Kaygılaroğlu, arkasında gülen Cem Yılmaz'a tepki gösterdi - Son Dakika


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