Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine - Son Dakika
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Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine

10.10.2022 20:27
Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine

Ünlü rapçi Kanye West'in Twitter ve Instagram hesapları, Yahudi karşıtı paylaşımları sebebiyle kilitlendi. West, Twitter'da yaptığı paylaşımlarda "Bu akşam biraz uykum var ama uyandığımda Yahudi halkı için ölüm tehlikesi seviyesini 3 yapacağım. Komik olan şey ise şu: Ben Yahudi düşmanı olamam çünkü zaten siyahlar da Yahudi. Aynı zamanda siz benimle oyun oynadınız ve gündeminize karşı çıkan herkesi silmeye çalıştınız" ifadelerini paylaşmıştı.

İsmini yasal olarak "Ye" şeklinde değiştiren ünlü rapçi Kanye West'in Instagram hesabı 7 Ekim'de platform üzerinden rapçi Diddy'nin "Yahudiler tarafından kontrol edildiğini" iddia etmesinin ardından askıya alınmıştı. Geçtiğimiz cuma günü yaptığı paylaşımla Twitter'da Kasım 2020'den beri ilk kez paylaşım yapan West, Twitter'a geri döndüğünü ilan etti.

ELON MUSK KARŞILAMIŞTI

Twitter'da ilk olarak West, "Şuna bak, Mark. Beni Instagram'dan nasıl attın" diye yazdı ve Zuckerberg ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Bunun üzerine Elon Musk ise sıcak bir karşılaşama mesajı yazarak "Twitter'a tekrar hoş geldin dostum!" dedi.

Ünlü rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları Yahudi karşıtı paylaşımları nedeniyle kilitlendi

TWİTTER DA HESABINI KİLİTLEDİ

West'in hafta sonu attığı Yahudi karşıtı tweetin ardından Twitter, şirket politikalarını ihlal ettiği" gerekçesiyle West'in paylaşımını kaldırdı. Şirket, 9 Ekim'de şarkıcının Twitter hesabını askıya aldı.

WEST'İN SİLİNEN PAYLAŞIMI

West, Twitter üzerinden yaptığı silinen paylaşımlarında "Bu akşam biraz uykum var ama uyandığımda Yahudi halkı için ölüm tehlikesi seviyesini 3 yapacağım. Komik olan şey ise şu: Ben Yahudi düşmanı olamam çünkü zaten siyahlar da Yahudi. Aynı zamanda siz benimle oyun oynadınız ve gündeminize karşı çıkan herkesi silmeye çalıştınız" ifadelerini kullanmıştı.

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Ünlü rapçinin tüm sosyal medya hesapları yasaklandı! Ünlü rapçinin tüm sosyal medya hesapları yasaklandı!

Kanye West, Teknoloji, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine - Son Dakika
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