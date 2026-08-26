Dünyaca ünlü şarkıcı Madison Beer kameranın karşısına geçti! O hareketi olay oldu
Amerikalı şarkıcı Madison Beer, sosyal medya hesabından paylaştığı kısa videoyla takipçilerinin dikkatini çekti. Kameraya bakarak dudağını ısırdığı anları paylaşan Beer, kısa sürede gündem oldu.
Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Madison Beer, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yaşta müzik kariyerine başlayan Beer, “Reckless”, “Make You Mine” ve “Home to Another One” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Müziğinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, bu kez yayınladığı kısa bir videoyla dikkat çekti.
KAMERAYA BAKIP DUDAĞINI ISIRDI
Madison Beer, kamera karşısına geçerek çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının kamera karşısında dudağını ısırdığı anlar videoda öne çıktı.
Beer’in kısa süren paylaşımı takipçilerinin ilgisini çekerken, video sosyal medyada beğeni ve yorum aldı.
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