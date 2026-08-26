Dünyaca ünlü şarkıcı reklamda sınırları zorladı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyaca ünlü şarkıcı reklamda sınırları zorladı!

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanadalı şarkıcı Tate McRae, yeni reklam kampanyası için kamera karşısına geçti. Cesur pozları ve enerjik dans performansıyla dikkat çeken McRae’nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Kanadalı şarkıcı Tate McRae, yeni bir reklam kampanyası için kamera karşısına geçti. 23 yaşındaki şarkıcı, çekimler sırasında sergilediği dans performansı ve dikkat çeken pozlarıyla adından söz ettirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı reklamda sınırları zorladı!

KAMERA KARŞISINDA DANS ETTİ

McRae’nin kampanya kapsamında çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Paylaşılan görüntülerde şarkıcının gri renkli bir iç çamaşırı takımıyla kamera karşısına geçtiği, ardından mavi kot pantolonunu giyerek ritmik hareketlerle dans ettiği görüldü.

Dünyaca ünlü şarkıcı reklamda sınırları zorladı!

Danslarıyla tanınan genç şarkıcı, çekimler sırasında sergilediği enerjik tavırlarıyla da dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı reklamda sınırları zorladı!

Tate McRae, reklam çekimlerinde farklı kot kombinleriyle kamera karşısına geçti. Şarkıcının cesur tarzını yansıtan kareler ve dans görüntüleri sosyal medyada kısa sürede paylaşılmaya başladı.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Calvin Klein, Magazin, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü şarkıcı reklamda sınırları zorladı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor?
Tarih verildi İstanbul’a gök gürültülü yağış geliyor Tarih verildi! İstanbul'a gök gürültülü yağış geliyor
İstanbul’da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı
Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Buzağının otomobil yolculuğu kamerada Buzağının otomobil yolculuğu kamerada
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı
Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi

15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:47
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
14:32
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
14:18
Nepal’de şiddetli sel felaketi Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor
13:57
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 15:27:19. #7.12#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü şarkıcı reklamda sınırları zorladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement