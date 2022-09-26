Rihanna, Superbowl Halftime Show'da sahne alacak

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Amerika'da büyük yankı uyandıran, her sene milyonlarca kişinin beklediği Super Bowl Devre Arası Şovu, Amerikan Futbol Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirlemek amacıyla yapılan bir Amerikan futbolu karşılaşması.

SAHNE ALACAK İSİM BOMBA ETKİSİ YARATTI

Birçok şireketin en özel reklamlarını verdiği Super Bowl sırasında Amerika'da adeta hayat duruyor. Her sene yıldız şarkıcılar gelenek olarak devre arasında şovlarını sergiliyor ve bu şovlar milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Bu seneki Super Bowl'a çıkacak isim ise bomba etkisi oluşturdu.

RIHANNA GERİ DÖNÜYOR

Barbadoslu şarkıcı Rihanna mayıs ayında anne olmuş ve sonrasında müzik faaliyetlerini askıya almıştı. Şarkıcı dünya çapındaki organizasyonda sahne alacağı bilgisini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

PAYLAŞIMINA MİLYONLARCA BEĞENİ YAĞDI

Amerikan futbol topunu tutarken çekilmiş bir karesini hesabından paylaşan şarkıcı böylelikle 2019 yılında reddettiği organizasyona bu defa evet demiş oldu. Şarkıcının paylaşımı saatler içinde 5 milyonun üzerinde beğeni aldı.