'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı

2007 yılında 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen 20 yaşındaki Fransız model Thylane Blondeau , Fransa'nın güneyinde tatil yaparak güzel havanın tadını çıkarıyor. Güzelliğiyle nam salan model, giydiği kırmızı bikini ve kusursuz vücuduyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Siyah gözlük ve gümüş bileklik takan Blondeau, plajda güneşlenirken çektiği fotoğrafları 5,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Modelin herhangi bir açıklama yazmadan yayınladığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BİRÇOK KEZ AMELİYAT OLDU

2021 yılının sonlarına doğru Blondeau yumurtalığındaki kistten dolayı bir çok ameliyat geçirdiğini açıklayarak hayranlarını endişelendirdi. Hastalığı boyunca sosyal medyada özellikle hastanede hasta elbiseleri ile paylaşım yapmaya devam eden model, takipçilerini bilgilendirmeyi ihmal etmemişti.

Futbolcu Patrick Blondeau'nın kızı olan model, 2007 yılında altı yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçildikten sonra ünlendi.